Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Thị Kiểu (43 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc), để điều tra về hành vi hành hạ người khác.

Theo Dân Việt đưa tin, ngày 10/9, nguồn tin của phóng viên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bà Lê Thị Kiểu (43 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc) để điều tra về hành vi hành hạ người khác.

Theo điều tra ban đầu, bà ngoại cháu N.T.B.V. (16 tuổi) là bà N.T.T. (ngụ cùng địa phương với bà Kiểu - PV) được bà Kiểu nhận nợ thay cho người khác hơn 40 triệu đồng. Đến khoảng giữa tháng 5/2022, Kiểu yêu cầu bà T. cho cháu V. đến nhà làm thuê cho mình để trừ nợ.

Trong quá trình ở làm thuê, V. có làm sai, không đúng ý của Kiểu. Những lúc V. làm sai, Kiểu dùng tay, roi trúc, cây vá (dùng múc thức ăn) đánh nhiều lần.

Em V. kể lại việc mình bị đánh đập được lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Báo Dân Việt.

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 8.9, Công an TT.Sông Đốc nhận được trình báo của một người hàng xóm là bà H.T.H (53 tuổi, ngụ Sông Đốc) về việc cơ thể của V. có nhiều vết thương. Gạn hỏi thì V. cho biết do bà Kiểu gây ra. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TT.Sông Đốc tiến hành xác minh và phối hợp Cơ quan CSĐT Công an H.Trần Văn Thời mời bà Kiểu và bà ngoại của em V. đến cơ quan công an làm rõ vụ việc. Qua làm việc với Cơ quan CSĐT, bà Kiểu thừa nhận hành vi đánh em V.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại cảnh em V. kể chuyện mình nhiều lần bị bà Kiểu hành hạ bằng cách đánh, đấm, đá. Nói lý do bị đánh, V. cho biết em phải ở thuê cho nhà bà Kiểu để trừ nợ cho bà ngoại. Do sợ tiếp tục bị hành hạ, V. đã bỏ trốn và tìm người giúp đỡ để đưa về nhà mẹ ruột ở Hậu Giang.

Tại cơ quan công an, bà Kiểu bước đầu thừa nhận hành vi đánh cháu V.

Được biết, hiện cháu V. cùng người nhà được Công an huyện Trần Văn Thời bố trí nơi ở trong quá trình điều tra vụ việc.

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