Gợi ý mẫu bó hoa tặng mẹ ý nghĩa nhất

Khi các ngày quan trọng với những bà mẹ đến, bạn thường băn khoăn không biết tặng gì cho mẹ. Xin gợi ý nhỏ về một bó hoa tặng mẹ xinh xắn, mỗi bông hoa đều có ý nghĩa riêng và thay chính xác lời nhắn nhủ, tâm tình muốn gửi đến mẹ của mỗi người. Tìm hiểu về những hoa gì tặng mẹ ý nghĩa nhất sẽ giúp bạn chọn ra những bông hoa hoàn hảo trong những ngày lễ, kỷ niệm quan trọng với mẹ thân yêu của mình.

Làm bó hoa tặng mẹ luôn là một món quà ý nghĩa cho những người mẹ thân yêu. Thay vì mua những chậu cây thông thường hoặc những bó hoa mua sẵn từ người bán hoa hãy thử tìm và tự gói bó hoa tặng mẹ bằng cả tấm lòng một cách chu đáo nhất. Mỗi loài hoa lựa chọn có một ý nghĩa khác nhau tạo thành một bó hoa đặc biệt, trở nên độc đáo giống như mẹ chúng ta.

Hoa tulip có nhiều ý nghĩa khác nhau tùy thuộc vào màu sắc bạn chọn. Màu tím đại diện cho hoàng gia, sang trọng và quyền lực trong khi màu đỏ dành cho tình yêu lãng mạn. Màu hồng đại diện cho tình cảm, màu trắng đại diện cho sự vui vẻ hoặc như một lời xin lỗi. Và có rất nhiều loại hoa tulip - tua, vẹt, Pháp, hoa huệ, và nhiều loại khác - mỗi loại đều độc đáo, đẹp rạng ngời như mẹ vậy.

Nếu mẹ của bạn là một người nhẹ nhàng, dễ gần thì hoa tulip chắc chắn sinh ra để dành cho người phụ nữ ấy. Với vẻ ngoài tươi tắn, hạnh phúc, hoa tulip là loài hoa tinh túy của mùa xuân sẽ mang đến cho mẹ của bạn niềm vui ý nghĩa khi được nhận, trở thành một món quà lý tưởng cho Ngày của Mẹ, ngày sinh nhật, ngày Quốc tế phụ nữ,...

Ý nghĩa hoa lan tặng mẹ

Hoa lan là hoa dành cho người mẹ sành điệu, người phụ nữ yêu thích thời trang mới, kiểu dáng kỳ lạ và màu sắc táo bạo. Chúng được coi là những loài thực vật có hoa phát triển cao nhất, có nhiều kích cỡ và màu sắc khác nhau. Hoa lan tặng mẹ cũng rất hợp lý vì rất dễ chăm sóc, dễ sống. Nếu bạn không biết nên chọn màu nào, hãy thử màu hồng, đại diện cho sự thanh lịch, đĩnh đạc và nữ tính.

Ý nghĩa hoa cẩm chướng tặng mẹ

Hoa cẩm chướng là một loại hoa đặc biệt vào Ngày của Mẹ vì vào năm 1907, Anna Jarvis, người sáng lập Ngày của Mẹ, đã gửi 500 bông hoa cẩm chướng trắng (hoa yêu thích của mẹ bà) cho mọi bà mẹ tại nhà thờ Hội thánh West Virginia vào ngày giỗ của mẹ bà, và từ đó truyền thống ra đời. Hoa cẩm chướng kể từ đó đã biểu thị cho sự tinh khiết, đức tin, tình yêu, sắc đẹp, điều thiện; tất cả các đặc điểm đó đều là đại diện cho đức hạnh của tình mẹ.

Và hoa cẩm chướng cũng có nhiều ý nghĩa theo màu sắc khác nhau. Hoa cẩm chướng màu hồng đặc biệt đại diện cho tình yêu mẹ sâu sắc, nhưng màu trắng lại tượng trưng cho tình yêu thuần khiết hoặc vô điều kiện và may mắn, cũng là một lựa chọn phổ biến khi chọn bó hoa tặng mẹ. Ngoài ra, hoa cẩm chướng tươi lâu nên món quà của bạn dành cho mẹ cũng đẹp dài lâu hơn hẳn.

Ý nghĩa hoa mẫu đơn tặng mẹ

Với các sắc thái trắng, hồng, đỏ và đôi khi là màu tím, hoa mẫu đơn là một loài hoa tuyệt vời cho mẹ. Những bông hoa này đại diện cho nhiều thứ, từ danh dự và may mắn đến hôn nhân hạnh phúc. Nếu bạn muốn một món quà mà ai trong gia đình cũng trầm trồ khen ngợi thì hoa mẫu đơn là lựa chọn không thể thiếu với những bông hoa rực rỡ và mùi hương thơm dễ chịu.

Ý nghĩa hoa hồng tặng mẹ

Hoa hồng là một lựa chọn cổ điển, món quà tuyệt vời cho người mẹ truyền thống. Bỏ qua màu đỏ của sự lãng mạn và thay vào đó là màu hồng, đại diện cho sự trân trọng, tình yêu và lòng biết ơn, màu trắng tượng trưng cho sự tinh khiết, màu vàng đại diện cho bản chất chăm sóc, hoa hồng màu kem là cho sự chu đáo. Xem xét ý nghĩa của chúng, bất kỳ sự kết hợp của những bông hồng mùa xuân này sẽ đều tạo nên hoàn hảo cho bó hoa tặng mẹ của bạn.

Gợi ý hoa hồng tặng mẹ ý nghĩa

Ý nghĩa hoa đồng tiền tặng mẹ

Hoa đồng tiền tượng trưng cho vui vẻ và tươi sáng. Mẹ của bạn là người lạc quan, hạnh phúc, hoa đồng tiền là một lựa chọn không thể phù hợp hơn.

Ý nghĩa hoa đỗ quyên tặng mẹ

Nếu mẹ bạn quan tâm đến truyền thống văn hóa, hoa đỗ quyên có thể là sự bổ sung hoàn hảo cho bó hoa của mẹ. Hoa đỗ quyên là đại diện cho tính ôn hòa, dịu dàng, quan tâm, ngoài ra còn thể hiện tình cảm sắt son, chung thủy, liên kết bền chặt của tình yêu.

Hoa đỗ quyên là một loài hoa đẹp và có thể tìm thấy tại nhiều cửa hàng hoa địa phương với giá thành cũng không quá đắt.

Ý nghĩa hoa huệ tặng mẹ

Tương tự như hoa đỗ quyên, hoa huệ là biểu tượng của người mẹ châu Á. Hoa huệ nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp và đại diện cho tình mẫu tử thiêng liêng. Bởi vì hoa huệ có nhiều màu sắc tươi sáng, bao gồm cam và vàng rực rỡ, có thể tìm thấy một bông hoa huệ đẹp tặng mẹ tại bất kỳ cửa hàng bán hoa nào.

Ý nghĩa hoa Trà (hoa hồng Nhật Bản) tặng mẹ

Nếu mẹ của bạn thích cây hơn những bó hoa tươi, thì cây hoa trà là một lựa chọn tuyệt vời. Cây có nguồn gốc từ Trung Quốc, Nhật Bản và Đông Nam Á. Chúng có nhiều màu sắc phong phú, sống động và tỏa ra một mùi thơm nhẹ, tinh tế. Hoa trà là đại diện cho tuổi thọ và lòng biết ơn; là một cách hoàn hảo để nói lời cảm ơn đến mẹ của bạn thật ý nghĩa.

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Hoa gì tặng mẹ ý nghĩa nhất? Hãy chọn hoa hải quỳ

Hải quỳ tượng trưng cho sự bảo vệ, lo lắng và hy sinh. Chọn hoa hải quỳ để thay lời tôn vinh những hy sinh mà mẹ đã dành cho bạn.

Mẫu bó hoa tặng mẹ ý nghĩa nhất

Một bó hoa xinh đẹp kì công thể hiện tấm lòng và sự quan tâm khó có thể nói rõ mà bạn muốn dành tặng mẹ. Nhận được món quà này chắc hẳn bạn sẽ không khó nhận ra niềm vui lấp lánh trong mắt mẹ.

Các ngày đặc biệt không thể thiếu bó hoa tặng mẹ, mẫu bó hoa hồng chủ động kèm giấy gói bảo vệ môi trường sẽ tăng tình cảm thân thiết gắn bó gia đình không ngờ.

Tự tay kết chọn các loại hoa để có một bó tặng mẹ thêm phần đặc biệt và bất ngờ. Một số mẫu bó hoa tặng mẹ ý nghĩa các bạn có thể thử như một bó hoa tặng kèm cốc uống nước với lời nhắn nhủ ý nghĩa: Con yêu mẹ nhất trên đời/Con yêu mẹ/...

Hay một bó hoa hồng nhạt tượng trưng cho tình mẫu tử, biết ơn với hoa lan độc đáo đựng cắm bình lạ mắt.

Mẹ yêu thích hoa lan thì đừng bỏ qua mẫu hoa lan đẹp tặng mẹ ý nghĩa này.

Mẫu bó hoa tặng mẹ đẹp nhất

Tham khảo một số mẫu bó hoa tặng mẹ đẹp có thể học theo.

Những bó hoa tặng mẹ vào các ngày quan trọng như sinh nhật, kỉ niệm ngày cưới, Ngày của Mẹ, Quốc tế phụ nữ hay Phụ nữ Việt Nam sẽ là một món quà ý nghĩa, diễn đạt tình cảm yêu thương, trân trọng và biết ơn đồng thời cũng là gửi lời chúc chân thành tới những người mẹ mà chúng ta yêu quý nhất. Hi vọng, các bạn đã chọn được cho mình những loài hoa ý nghĩa đặc biệt dành riêng cho người mẹ thân yêu của mình và có những giây phút đáng nhớ không thể quên bên mẹ, người phụ nữ quan trọng nhất của mỗi chúng ta.