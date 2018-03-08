Gợi ý cách viết lời cảm ơn mẹ/vợ/người yêu/cô giáo trong ngày 8/3

Nhiều người băn khoăn không biết cách cảm ơn mẹ/vợ/người yêu/cô giáo như thế nào trong ngày 8/3 . Đặc biệt là với những người chưa bao giờ thổ lộ tình cảm của mình ra bên ngoài thì điều này lại càng khó. Để giúp bạn vượt qua “nỗi sợ hãi” này, dưới đây là vài gợi ý nho nhỏ để cảm ơn người phụ nữ bạn yêu thương trong ngày Quốc tế Phụ nữ 2018.

Không tính những đêm mẹ thức trắng khi bạn mới lọt lòng, bạn càng lớn, số giờ ngủ mỗi đêm của mẹ càng vơi đi một ít. Bạn hãy nhớ lại lúc mình đau bệnh có mẹ bên cạnh lo lắng chăm sóc không quản giờ giấc. Lúc bắt đầu đi học, có mẹ luôn sẵn sàng làm chiếc đồng hồ báo thức chính xác và kiên nhẫn. Lúc xa nhà, có mẹ canh cánh hàng đêm nhớ mong. Cuộc đời mẹ là chuỗi ngày mất ngủ. Chỉ vậy thôi cũng đủ để bạn cám ơn thật nhiều.

Mẹ là người đỡ nâng khi bạn ngã lúc tập đi. Ở tuổi đôi mươi, mẹ cũng là người đầu tiên nhấc điện thoại an ủi khi bạn chán chường vì mất việc hay thất tình. Theo bản năng, mẹ luôn là người đầu tiên chúng ta tìm đến khi bị thương tổn. Đó là một trọng trách khó khăn, nhưng mẹ luôn đảm nhận bằng lòng yêu thương và hy sinh vô bờ.

Lời cảm ơn vợ ngày 8/3

Lời cảm ơn vợ ngày 8/3. Nguồn: Internet.

Gửi vợ yêu! Có được em là may mắn lớn nhất trong cuộc đời anh. Anh mong muốn vợ chồng mình sẽ luôn sống hạnh phúc và vui vẻ bên nhau. Hôm nay là một ngày thật đặc biệt để anh có thể nói: Anh yêu em thật nhiều.

Cám ơn vợ yêu, cuộc đời anh thật may mắn khi có em và càng may mắn, hạnh phúc hơn khi chúng ta có một nàng công chúa thật đẹp. Hãy cùng anh xây đắp một tương lai thật hạnh phúc với những niềm mơ ước sẽ biến thành hiện thực bên nàng công chúa thân yêu của mình vợ nhé.

Lời cảm ơn người yêu ngày 8/3

Anh có thể thấy cả bầu trời sao trong đôi mắt em. Chính đôi mắt ấy đã lấy đi trái tim anh và đã sưởi ấm trái tim lạnh giá cô đơn của anh. cám ơn em thật nhiều.

Lời cảm ơn người yêu ngày 8/3. Nguồn: Internet.

Ngày em đến cho anh bao niềm vui. Ngày em đến xóa trong anh buồn đau. Ngày em đến cho a bao niềm tin và ngày em đến cho anh một tình yêu. Cám ơn em – thiên thần của anh.

Lời cảm ơn cô giáo ngày 8/3

Nhân ngày 8/3, em xin gởi đến Cô lời cảm ơn chân thành đã dìu dắt chúng em đến gần hơn với chân trời kiến thức. Kính chúc Cô luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc để luôn mang đến cho chúng em ngày càng nhiều bài học hay và bổ ích.

Cám ơn các cô giáo đã dạy dỗ em nên người, đã truyền cho em biết bao kiến thức để em trở thành một người hữu dụng cho đất nước, xã hội….Chúc các cô giáo luôn vui tươi và ngập tràn hạnh phúc.

Hãy gửi những lời cảm ơn này đến mẹ, vợ/người yêu và cô giáo của bạn trong ngày 8/3 này nhé.