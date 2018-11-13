Gợi ý bài phát biểu ngày 20/11 của học sinh hay và ý nghĩa nhất dành tặng thầy cô

Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”.

Tôn sư trọng đạo là đạo lý tốt đẹp của ông cha ta từ ngàn xưa. Thật vậy, thầy cô là những người đã dẫn đường, chỉ dạy, bảo ban chúng em cho con đường sự nghiệp tương lai. Thầy cô đã chắp cánh ước mơ để chúng em thành đạt. Để đền đáp công ơn trời biển đó, chúng em cần chăm chỉ học hành và nỗ lực hết sức.

Kính thưa, thầy cô và các vị đại biểu “Công cha – nghĩa mẹ – ơn thầy”.

Đây là đạo lý tuy giản dị mà vô cùng sâu xa rộng lớn chúng em mãi mãi ghi nhớ. Tuy rằng chúng em vẫn còn là những đứa trẻ non nớt, còn chập chững bước đi để tập làm người trưởng thành, nhưng cũng hiểu được phần nào những điều mà thầy cô đã mang đến cho bản thân, ngoài công ơn sinh thành của mẹ cha.

Từ những bước chập chững đầu tiên đến trường với những mẫu tự a,b,c … cho đến những điều bảo ban đơn giản về cách cư xử phải phép với ông, bà, cha mẹ cho đúng đạo cháu con, rồi cả những bài học vỡ lòng về thế giới quanh mình, về tự nhiên, về xã hội.

Thầy cô là những người đã dẫn đường, chỉ dạy, bảo ban để chúng ta vững bước trên con đường sự nghiệp tương lai

Không chỉ là tri thức mà đó còn là tài sản tâm hồn quý giá của những năm tháng học trò trên ghế nhà trường. Biết bao công sức của cô thầy dành cho chúng em. Thật sự, những gì thầy cô mang đến cho chúng em không thể cân – đo – đong - đếm. Chúng em mãi mãi khắc ghi.

Một năm học cũ đi qua, một năm học mới lại đến, vậy là chúng em đã lớn thêm một tuổi, lên một lớp mới. Theo tháng năm, mái tóc của thầy cô lại càng bạc đi vì luôn tận tụy với đàn em thân yêu.

Dù rằng qua mỗi năm lớp học trò cũ lại ra đi nhưng những kỷ niệm đẹp về tình thầy trò vẫn không phai nhạt. Đây là hành trang để chúng em tự tin bước vào đời.

Riêng em, dù sau này có đi nơi đâu, làm việc gì thì mãi luôn nhớ về hình bóng thầy cô cũ, nhớ về mái trường mến yêu đã gắn bó trong những năm qua.

Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 hôm nay, chúng em xin thành kính dâng lên quý thầy cô những điểm 10 chói lọi, những bông hoa việc tốt và những bông hồng xinh xắn bé nhỏ. Đó là tấm lòng thành kính của chúng em luôn nhớ về công ơn của quý thầy cô.

Bài phát biểu của học sinh hay, ý nghĩa dành tặng thầy cô nhân ngày 20/11

Ngày lễ hôm nay là dịp chúng em có thể bày tỏ chút lòng tri ân đến với thầy cô.

Chúng em xin hứa sẽ cố gắng học tập chăm chỉ và luôn ngoan hiền trong sinh hoạt hàng ngày với thầy cô, cha mẹ, bạn bè. Chúng em sẽ phấn đấu không ngừng để trở thành con ngoan, trò giỏi và là một công dân tốt.

Cuối lời em xin kính chúc thầy cô dồi dào sức khỏe và có nhiều niềm vui trong những giờ lên lớp, trong trang giáo án hàng ngày cùng học trò, trường lớp.

Chúc thầy cô hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và thành công trong sự nghiệp trồng người của mình.

Em xin chân thành cảm ơn!

Bài phát biểu 2:

“Muốn sang thì bắc cầu kiều

Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”

Câu ca dao quen thuộc này thể hiện rõ truyền thống tôn sư trọng đạo như một lẽ sống tất yếu đã đi vào lòng người Việt Nam từ bao đời nay. Không thầy đố mày làm nên...

Bài phát biểu ngày 20/11 của học sinh là một trong những thủ tục cần thiết trong buổi lễ tri ân thầy cô

Thật vậy, thầy cô chính là người lái đò tri thức đưa chúng em cập bến thành công. Thầy cô còn là người đã chắp cánh cho những ước mơ, khát khao cho chúng em bay cao. Chúng em cần nỗ lực hết sức để xứng đáng với công ơn trời biển mà cô thầy đã dành cho chúng em.

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 là ngày lễ tri ân quý thầy cô kính yêu, cũng là dịp để chúng em có thể bày tỏ tấm lòng biết ơn sâu sắc đến những người đã có công ơn dạy dỗ chúng em trong những năm qua.

Kính thưa quý thầy, cô giáo!

Chúng em mang ơn sinh thành, nuôi dưỡng khôn lớn, thành người của mẹ cha. Đến tuổi đi học, chúng em được ngày ngày đến trường và cô thầy chính là người cha, người mẹ thứ hai của chúng em.

Thầy cô đã trao cho chúng em tình yêu thương ấm áp, cái nhìn thân thương, trìu mến. Chúng em được trang bị hành trang tri thức để có thể tự tin bước vào đời và vượt qua những cơn sóng gió.

Và cũng chính cô thầy là người đã cho chúng em hướng lập nghiệp cũng như có những bước đi đầy vững chãi cho con đường đã chọn. Thầy cô đã dạy cho chúng em xúc cảm trước những mảnh đời, biết yêu gia đình, quê hương, đất nước và mạnh mẽ đối đầu với thử thách, không chùn bước sau những lần vấp ngã.

Thầy cô còn dạy cho chúng em bao đức tính tốt đẹp, biết quý thời gian, trọng chữ tín, giữ cho tâm hồn trong sạch… Thầy cô cứ thế, luôn cần mẫn đưa bao thế hệ học trò qua dòng sông trí thức.

Tôn sư trọng đạo là một lẽ sống tất yếu đã đi vào lòng người Việt Nam từ bao đời nay

Ngày dài tháng rộng rồi sẽ trôi qua. Thời gian sẽ khiến mọi thứ nhạt nhòa dần, nhưng chắc chắn rằng ký ức tươi đẹp về những ngày tháng được học ở mái trường này mãi ghi khắc trong chúng em. Chúng em sẽ không bao giờ quên công ơn to lớn của các thầy, các cô.

Để đền đáp công ơn to lớn của cô thầy, chúng em xin hứa sẽ luôn vâng lời thầy cô, cố gắng học tập, rèn luyện, phấn đấu đạt được nhiều điểm 10 và làm nhiều điều hay, việc tốt hơn nữa.

Trong buổi lễ kỉ niệm hôm nay, bằng tất cả lòng thành kính, chúng em xin dâng lên các quý vị đại biểu cùng các thầy cô giáo những bông hoa thắm tươi.

Lời cuối, thay mặt cho toàn thể học sinh của trường, em xin kính gửi lời tri ân đến thầy cô. Kính chúc quý đại biểu, quý thầy cô dồi dào sức khoẻ, thành đạt, hạnh phúc! Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp!

Em xin chân thành cảm ơn!

Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý

Bạn vừa xem 2 bài phát biểu ngày 20/11 của học sinh thể hiện được tình cảm, tình yêu thương và biết ơn chân thành dành cho thầy cô. Ngày 20/11 - ngày tri ân các thầy cô giáo đang cận kề. Bạn đọc có thể tham khảo những bài phát biểu hay và đầy ý nghĩa, cuốn hút người nghe trên cho ngày đặc biệt này.