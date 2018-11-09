Bài thơ về thầy cô cho trẻ mầm non nhân Ngày nhà giáo Việt Nam

Bên cạnh những món quà, lời chúc hay thì những bài thơ về thầy cô cho trẻ mầm non cũng là món quà ý nghĩa gửi đến thầy cô giáo. Ngày Nhà giáo Việt Nam đang cận kề, để tri ân tới thầy cô giáo trong ngày này, bạn đọc có thể tham khảo những bài thơ sau.
- Ngày Nhà giáo Việt Nam, thầy giáo được học sinh tặng hoa lá ngón
- Tri ân người thầy nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11
Nghề giáo là nghề rất vất vả, phải cả ngày đứng trên lớp, đến tối về soạn giáo án để chuẩn bị cho tiết học của ngày mai. Thời gian dành để chăm cho cho cuộc sống gia đình không nhiều và có rất ít thời gian để nghỉ ngơi.
Không giống như các bậc học tiểu học, THCS, THPT,... Bậc học mầm non có những đặc điểm riêng của ngành. Những giáo viên của giáo dục mầm non thường là cô giáo và rất hiếm có hoặc không có thầy giáo. Ở trường học, chỉ đến lúc các bé nghỉ trưa thì các cô mới có thời gian để nghỉ ngơi. Nhiều giáo viên còn không nghỉ trưa mà tranh thủ thời gian để dọn dẹp, làm các công việc khác để chuẩn bị cho giờ học tiếp theo. Mặc dù đây là 1 ngành được đánh giá là rất vất vả nhưng thu nhập không cao.
Các giáo viên mầm non với sự hy sinh thầm lặng, rất áp lực, căng thẳng không phải ai cũng thấu hiểu được. Nếu như không yêu nghề thì các thầy cô giáo sẽ khó kiểm soát được hành động và gắn bó lâu với nghề.
Đã có không ít phụ huynh không hề đặt vào hoàn cảnh của các thầy cô giáo dạy mầm non và không cảm nhận được sự hy sinh thầm lặng của thầy cô.
Thầy cô chính là những người cha, người mẹ thứ hai dạy những điều hay, lẽ phải giúp bé hình thành nhân cách. Để bé hiểu thêm về tinh thần tôn sư trọng đạo của người Việt Nam, cha mẹ hãy dạy bé những bài thơ hay và ý nghĩa dành tặng thầy cô.
Bài thơ số 1: Đóa hoa dành tặng cô thân yêu
Hôm nay ngày lễ hội
Của cô giáo kính yêu
Em vui biết bao nhiêu
Tặng cô bông hoa đẹp.
Đóa hồng nhung tươi thắm
Do em trồng, bắt sâu
Cô giáo nhìn thật lâu
Nụ cười như bày tỏ.
Ôi cô vui vui quá!
Trông em thật tuyệt vời
Đôi má như gọi mời
Cô hôn lên thắm thiết.
Đây là bài thơ khá đơn giản, dễ đọc, câu vần liền nhau dễ thuộc và rất hợp với các bé mẫu giáo mầm non. Bé có thể đọc mặc dù có thể chưa hiểu hết được ý nghĩa. Nội dung nói về tấm lòng kính yêu của học trò dành cho cô giáo.
Với bài thơ dành tặng thầy cô trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 vô cùng dễ thương này, chắc hẳn, sau khi đọc xong, cô giáo sẽ cảm thấy rất vui và hạnh phúc.
Bài thơ số 2: Ươm mầm
Học sinh như những chồi non
Nếu không chăm bẵm chỉ còn cây khô
May mà có các thầy cô
Không quản khó nhọc chăm lo cho chồi
Giờ chồi đã lớn khôn rồi
Tình cô chồi sẽ trọn đời không quên.
Bài thơ trên thể hiện tấm lòng tri ân cô thầy có công lao chăm sóc, dạy dỗ, giúp trẻ học hành tốt, nên người và có hành trang kiến thức để vào đời,.
Bài 3: Cô và mẹ
Buổi sáng bé chào mẹ
Chạy tới ôm cổ cô
Buổi chiều bé chào cô
Rồi sà vào lòng mẹ.
Mặt trời mọc rồi lặn,
Trên đôi chân lon ton
Hai chân trời của con
Là mẹ và cô giáo.
(Trần Quốc Toàn)
Khi nghe bé đọc bài thơ hay, đơn giản và rất dễ thương này với giọng đọc ê a chắc hẳn các thầy cô sẽ rất hạnh phúc. Đây là món quà tinh thần ý nghĩa và tiếp thêm động lực cho thầy cô trong ngày hội tri ân.
Bài thơ số 4: Giờ Học Bài
Nghiêm trang ngay ngắn ghế bàn
Cô lên lớp giảng chúng con học bài
Chúng con đã năm tuổi rồi
Biết đánh vần, biết học bài a, b.
Các con chăm chỉ say mê
Con nào học giỏi cô phê điểm mười
Con vui con nhoẻn miệng cười.
Đây là bài thơ 20/11 mầm non nói đến giờ học bài với buổi học đánh vần. Các em chăm chỉ, say mê học tập, trò nào ngoan, giỏi sẽ được cô khen và cho điểm 10
Bài thơ số 5: Cô giáo của em
Cô dạy em xếp hàng
Bạn sau nhường bạn trước
Cùng nhau đi đều bước
Ngay ngắn và nghiêm trang.
Chúng em ngồi thẳng hàng
Học chữ qua hình vẽ
Chữ O hình tròn nhé
Chữ Ô hình cái ô.
Rồi cô kể chuyện thỏ
Chuyện bác Gấu, chuyện Voi
Chuyện nhổ cây củ cải
Cho cả lớp cùng chơi.
Em yêu cô giáo thế
Như yêu mẹ của em
Thầm thì em gọi nhỏ
“Cô giáo hiền của em”.
(Hà Quang)
Bài thơ 4 chữ 4 khố khả đơn giản và dễ thương dành cho các bé mầm non ngân ngày 20/11. Nội dungchính nói về cô giáo, bàn tay cô giáo như mẹ hiền và dìu dắt các bé học sinh của mình.
Bài thơ số 6: CHÁU CÒN THƠ DẠI
Lớp của em trẻ mới ba tuổi
Mẹ đưa vào lớp còn khóc nhè
Đang giờ ăn, muốn đi tè
Giữa trưa đang ngủ, lại mê gọi bà…
Bạn nào chưa được chia quà
Thì mặt phụng phịu khóc òa, thưa cô!...
Thật tình em chẳng dám phô
Lớp em nay đã từng giờ đổi thay
Chăm cho con ăn uống đủ đầy
Dạy các con múa dẻo, hát hay
Làm vệ sinh, rửa chân tay
Đệm êm, quạt mát con say giấc nồng.
Mỗi sớm mai nắng ửng hồng
Các con ríu rít quây quần bên cô
Yêu trường yêu lớp yêu trò
Cô theo lời dạy Bác Hồ kính yêu.
Đây là bài thơ dành cho trẻ em mẫu giáo 3 tuổi với hình ảnh cô giáo chăm sóc những đứa trẻ mầm non như người mẹ hiền từ lúc mới tới lớp còn khóc nhè tới lúc đi vệ sinh rồi ăn uống nghỉ trưa.
Bài thơ số 7: Nghe thầy đọc thơ
Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng, xanh cây quanh nhà.
Mái chèo nghiêng mặt sông xa
Bâng khuâng nghe vọng tiếng bà năm xưa.
Nghe trăng thở động tàu dừa
Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời...
Đêm nay thầy ở đâu rồ
Nhớ thầy, em lại lặng ngồi em nghe...
(Trần Đăng Khoa)
Bài thơ số 8: Cô giáo của em
Trông cô cũng giống mọi người
Mà cô biết nhiều lắm đấy!
Tất cả chỉ là tờ giấy
Cô gấp thành hoa.
Những tiếng nói thường của em
Cô hát thành ra bài hát
Cô múa mềm như là nước
Chỉ bằng bước chân bàn tay.
Em nóng, cô cởi áo ngay
Rét, cô đắp chăn kín ngực
(Cô biết cả em nóng, lạnh
Mà em có nói ra đâu).
Cô bảo chúng em thương nhau
Cô dạy biết nghe lời mẹ...
Cô giáo em tài là thế
Ai học cô cũng thành ngoan.
(Xuân Quỳnh)
Nhân ngày 20/11 các bậc phụ huynh hãy dạy cho bé bài thơ tặng thầy cô ý nghĩa. Những bài thơ về thầy cô hay cho trẻ mầm non ý nghĩa, ngắn và dễ thuộc trên chính là lời cảm ơn chân thành nhất đến thầy cô. Bên cạnh những bài thơ hay về thầy cô 20-11, câu chúc ý nghĩa, nếu bạn là người cha người mẹ cũng có thể gửi những món quà nho nhỏ để tiếp sức giúp các cô có thêm động lực hơn cho nghề đầy nhà giáo vất vả này.