Bài thơ về thầy cô cho trẻ mầm non nhân Ngày nhà giáo Việt Nam

Không giống như các bậc học tiểu học, THCS, THPT,... Bậc học mầm non có những đặc điểm riêng của ngành. Những giáo viên của giáo dục mầm non thường là cô giáo và rất hiếm có hoặc không có thầy giáo. Ở trường học, chỉ đến lúc các bé nghỉ trưa thì các cô mới có thời gian để nghỉ ngơi. Nhiều giáo viên còn không nghỉ trưa mà tranh thủ thời gian để dọn dẹp, làm các công việc khác để chuẩn bị cho giờ học tiếp theo. Mặc dù đây là 1 ngành được đánh giá là rất vất vả nhưng thu nhập không cao.

Nghề giáo là nghề rất vất vả, phải cả ngày đứng trên lớp, đến tối về soạn giáo án để chuẩn bị cho tiết học của ngày mai. Thời gian dành để chăm cho cho cuộc sống gia đình không nhiều và có rất ít thời gian để nghỉ ngơi.

Đã có không ít phụ huynh không hề đặt vào hoàn cảnh của các thầy cô giáo dạy mầm non và không cảm nhận được sự hy sinh thầm lặng của thầy cô.

Các giáo viên mầm non với sự hy sinh thầm lặng, rất áp lực, căng thẳng không phải ai cũng thấu hiểu được. Nếu như không yêu nghề thì các thầy cô giáo sẽ khó kiểm soát được hành động và gắn bó lâu với nghề.

Thầy cô chính là những người cha, người mẹ thứ hai dạy những điều hay, lẽ phải giúp bé hình thành nhân cách. Để bé hiểu thêm về tinh thần tôn sư trọng đạo của người Việt Nam, cha mẹ hãy dạy bé những bài thơ hay và ý nghĩa dành tặng thầy cô.

Tinh thần tôn sư trọng đạo

Bài thơ số 1: Đóa hoa dành tặng cô thân yêu

Hôm nay ngày lễ hội

Của cô giáo kính yêu

Em vui biết bao nhiêu

Tặng cô bông hoa đẹp.

Đóa hồng nhung tươi thắm

Do em trồng, bắt sâu

Cô giáo nhìn thật lâu

Nụ cười như bày tỏ.

Ôi cô vui vui quá!

Trông em thật tuyệt vời

Đôi má như gọi mời

Cô hôn lên thắm thiết.

Bài thơ "Đóa hoa tặng cô" đầy ý nghĩa

Đây là bài thơ khá đơn giản, dễ đọc, câu vần liền nhau dễ thuộc và rất hợp với các bé mẫu giáo mầm non. Bé có thể đọc mặc dù có thể chưa hiểu hết được ý nghĩa. Nội dung nói về tấm lòng kính yêu của học trò dành cho cô giáo.

Với bài thơ dành tặng thầy cô trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 vô cùng dễ thương này, chắc hẳn, sau khi đọc xong, cô giáo sẽ cảm thấy rất vui và hạnh phúc.

Bài thơ số 2: Ươm mầm

Học sinh như những chồi non

Nếu không chăm bẵm chỉ còn cây khô

May mà có các thầy cô

Không quản khó nhọc chăm lo cho chồi

Giờ chồi đã lớn khôn rồi

Tình cô chồi sẽ trọn đời không quên.

Thầy cô giống như những người ươm mầm và vun vén cho chồi non phát triển

Bài thơ trên thể hiện tấm lòng tri ân cô thầy có công lao chăm sóc, dạy dỗ, giúp trẻ học hành tốt, nên người và có hành trang kiến thức để vào đời,.

Bài 3: Cô và mẹ

Buổi sáng bé chào mẹ

Chạy tới ôm cổ cô

Buổi chiều bé chào cô

Rồi sà vào lòng mẹ.

Mặt trời mọc rồi lặn,

Trên đôi chân lon ton

Hai chân trời của con

Là mẹ và cô giáo.

(Trần Quốc Toàn)

Cô giáo như mẹ hiền

Khi nghe bé đọc bài thơ hay, đơn giản và rất dễ thương này với giọng đọc ê a chắc hẳn các thầy cô sẽ rất hạnh phúc. Đây là món quà tinh thần ý nghĩa và tiếp thêm động lực cho thầy cô trong ngày hội tri ân.

Bài thơ số 4: Giờ Học Bài

Nghiêm trang ngay ngắn ghế bàn

Cô lên lớp giảng chúng con học bài

Chúng con đã năm tuổi rồi

Biết đánh vần, biết học bài a, b.

Các con chăm chỉ say mê

Con nào học giỏi cô phê điểm mười

Con vui con nhoẻn miệng cười.

Bài thơ 20/11 mầm non nói đến giờ học bài với buổi học đánh vần

Đây là bài thơ 20/11 mầm non nói đến giờ học bài với buổi học đánh vần. Các em chăm chỉ, say mê học tập, trò nào ngoan, giỏi sẽ được cô khen và cho điểm 10

Bài thơ số 5: Cô giáo của em

Cô dạy em xếp hàng

Bạn sau nhường bạn trước

Cùng nhau đi đều bước

Ngay ngắn và nghiêm trang.

Chúng em ngồi thẳng hàng

Học chữ qua hình vẽ

Chữ O hình tròn nhé

Chữ Ô hình cái ô.

Rồi cô kể chuyện thỏ

Chuyện bác Gấu, chuyện Voi

Chuyện nhổ cây củ cải

Cho cả lớp cùng chơi.

Em yêu cô giáo thế

Như yêu mẹ của em

Thầm thì em gọi nhỏ

“Cô giáo hiền của em”.

(Hà Quang)

Bàn tay cô giáo như mẹ hiền và dìu dắt các bé học sinh của mình

Bài thơ 4 chữ 4 khố khả đơn giản và dễ thương dành cho các bé mầm non ngân ngày 20/11. Nội dungchính nói về cô giáo, bàn tay cô giáo như mẹ hiền và dìu dắt các bé học sinh của mình.

Bài thơ số 6: CHÁU CÒN THƠ DẠI

Lớp của em trẻ mới ba tuổi

Mẹ đưa vào lớp còn khóc nhè

Đang giờ ăn, muốn đi tè

Giữa trưa đang ngủ, lại mê gọi bà…

Bạn nào chưa được chia quà

Thì mặt phụng phịu khóc òa, thưa cô!...

Thật tình em chẳng dám phô

Lớp em nay đã từng giờ đổi thay

Chăm cho con ăn uống đủ đầy

Dạy các con múa dẻo, hát hay

Làm vệ sinh, rửa chân tay

Đệm êm, quạt mát con say giấc nồng.

Mỗi sớm mai nắng ửng hồng

Các con ríu rít quây quần bên cô

Yêu trường yêu lớp yêu trò

Cô theo lời dạy Bác Hồ kính yêu.

Cô giáo tận tình chăm sóc như người mẹ hiền từ lúc bé mới tới lớp

Đây là bài thơ dành cho trẻ em mẫu giáo 3 tuổi với hình ảnh cô giáo chăm sóc những đứa trẻ mầm non như người mẹ hiền từ lúc mới tới lớp còn khóc nhè tới lúc đi vệ sinh rồi ăn uống nghỉ trưa.

Bài thơ số 7: Nghe thầy đọc thơ

Em nghe thầy đọc bao ngày

Tiếng thơ đỏ nắng, xanh cây quanh nhà.

Mái chèo nghiêng mặt sông xa

Bâng khuâng nghe vọng tiếng bà năm xưa.

Nghe trăng thở động tàu dừa

Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời...

Đêm nay thầy ở đâu rồ

Nhớ thầy, em lại lặng ngồi em nghe...

(Trần Đăng Khoa)

Những bài thơ hay là món quà giúp thầy cô có thêm động lực hơn cho nghề nhà giáo vất vả

Bài thơ số 8: Cô giáo của em

Trông cô cũng giống mọi người

Mà cô biết nhiều lắm đấy!

Tất cả chỉ là tờ giấy

Cô gấp thành hoa.

Những tiếng nói thường của em

Cô hát thành ra bài hát

Cô múa mềm như là nước

Chỉ bằng bước chân bàn tay.

Em nóng, cô cởi áo ngay

Rét, cô đắp chăn kín ngực

(Cô biết cả em nóng, lạnh

Mà em có nói ra đâu).

Cô bảo chúng em thương nhau

Cô dạy biết nghe lời mẹ...

Cô giáo em tài là thế

Ai học cô cũng thành ngoan.

(Xuân Quỳnh)

Những bài thơ về thầy cô cho trẻ mầm non ý nghĩa là lời cảm ơn chân thành nhất đến thầy cô

Nhân ngày 20/11 các bậc phụ huynh hãy dạy cho bé bài thơ tặng thầy cô ý nghĩa. Những bài thơ về thầy cô hay cho trẻ mầm non ý nghĩa, ngắn và dễ thuộc trên chính là lời cảm ơn chân thành nhất đến thầy cô. Bên cạnh những bài thơ hay về thầy cô 20-11, câu chúc ý nghĩa, nếu bạn là người cha người mẹ cũng có thể gửi những món quà nho nhỏ để tiếp sức giúp các cô có thêm động lực hơn cho nghề đầy nhà giáo vất vả này.