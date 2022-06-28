Giảm chi phí du lịch với hình thức mua trước trả sau

Theo báo cáo Travel in 2022 – A look ahead của Tripadvisor vào tháng 1/2022, nhu cầu du lịch của du khách đang duy trì ở mức cao, hơn cả thời điểm trước đại dịch. Tận dụng “làn sóng” này, các đơn vị du lịch đang kết nối với các công ty tài chính để mang đến giải pháp giảm nhẹ áp lực chi trả cho các chuyến du lịch thông qua phương thức mua trước trả sau.

Có thể thấy, giai đoạn giãn cách đã tạo ra tâm trạng bí bách ở không ít người dân. Khi mọi hoạt động giao tiếp xã hội, vui chơi giải trí bị “đóng băng” để ổn định tình hình dịch. Do đó, sau khi các địa điểm được “mở cửa” trở lại người dân bắt đầu lên kế hoạch và đổ xô đi du lịch, bù lại những ngày tháng dài bị giữ chân tại nhà.

Sau thời gian dài bị kìm nén bởi dịch bệnh COVID-19, nhu cầu tham quan, du lịch của khách nội địa và quốc tế là rất cao. Nhu cầu ấy được ví như cái lò xo bị dồn nén đã lâu, khi có cơ hội là sẽ bật tung mạnh mẽ, bùng nổ, như một làn sóng.

Nhu cầu du lịch sau mùa dịch của người dân tăng cao

Theo báo cáo Travel in 2022 – A look ahead của Tripadvisor vào tháng 1/2022, nhu cầu du lịch của du khách vẫn đang duy trì ở mức cao, hơn cả mức trước đại dịch. Cụ thể, trong đợt Tết Nguyên Đán 2022 vừa qua, các địa điểm du lịch như Vũng Tàu, Đà Lạt, Nha Trang,... trở nên đông kín người. Các phòng khách sạn và các hàng quán luôn trong tình trạng cháy vé và quá tải. Có thể thấy rằng, sau hơn 2 năm dịch bệnh mong muốn đi du lịch của người dân trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, với mong muốn được đi du lịch là thế nhưng một số bộ phận người dân gặp phải vấn đề tài chính để hiện thực hóa kế hoạch của mình. Chính vì công việc bị ảnh hưởng và ngưng trệ đã dẫn đến tổn thất khá lớn về mặt kinh tế cho người dân. Một số người vẫn đang cân bằng lại cuộc sống sau đại dịch.

Mua trước trả sau giúp giảm áp lực chi phí cho các chuyến đi

Trong tình thế đó, các đơn vị du lịch mang đến hình thức mua trước trả sau như một giải pháp giúp người dân có thể trải nghiệm du lịch ngay mà không cần trả trước hoặc chỉ trả trước một phần từ 30 - 70% tổng giá trị. Khoản chi phí còn lại sẽ được chia nhỏ để trả dần theo nhiều đợt. Góp phần giảm áp lực chi phí cho những chuyến đi thư giãn, vui chơi trải nghiệm của người dân sau đợt giãn cách dài hạn.

Ngoài các tour du lịch trong và ngoài nước, người dùng hoàn toàn có thể sử dụng mua trước trả sau để đặt vé máy bay, vé tàu xe, đặt phòng khách sạn hay mua vé tham quan các địa điểm bất kỳ cho chuyến du lịch tự túc của mình.

Hình thức mua trước trả sau còn được một số người tiêu dùng sử dụng để “săn” vé giá rẻ tại các website du lịch. Không cần chờ lương, người dùng có thể chủ động đặt vé khi thấy có mức giá thích hợp.

Một số ứng dụng mua trước trả sau hiện nay đã liên kết với đơn vị du lịch để cung cấp phương thức thanh toán trực tuyến tiện dụng. Thông qua các ứng dụng này, người dùng chỉ cần đăng ký tài khoản một lần duy nhất và sử dụng gói hạn mức đã được cung cấp để chi tiêu ở bất cứ đơn vị nào có liên kết.

Điển hình như ứng dụng mua trước trả sau Kredivo đã liên kết cùng nhiều đơn vị chuyên về du lịch như Mytour, Gotadi, Divui mang đến hình thức “Du lịch trước - Trả tiền sau”. Khi sử dụng Kredivo để thanh toán, người dùng không cần trả trước bất kỳ chi phí nào, tổng thanh toán sẽ được chia nhỏ để trả sau theo kỳ hạn 30 ngày, 3 tháng, 6 tháng hoặc lên đến 12 tháng.

Người dùng sử dụng Kredivo khi thanh toán tại Gotadi còn được áp dụng ưu đãi hấp dẫn

Thủ tục đăng ký mua trước trả sau cho các dịch vụ du lịch có phức tạp không?

Các thủ tục và yêu cầu để đăng ký sử dụng mua trước trả sau khá đơn giản. Người dùng cung cấp các thông tin cơ bản như CMND/CCCD. Người dùng cũng không cần đến trực tiếp đơn vị cung cấp dịch vụ để nộp các giấy tờ mà chỉ cần cung cấp bản chụp giấy tờ qua ứng dụng hoặc website cung cấp dịch vụ mua trước trả sau.

Ứng dụng mua trước trả sau Kredivo với đa dạng sản phẩm và dịch vụ liên kết

Sau khi đăng ký thành công, người dùng có thể sử dụng tài khoản mua trước trả sau của mình ngay lập tức tại các đơn vị liên kết. Đơn cử như ứng dụng Kredivo, sau khi kích hoạt tài khoản thành công, người dùng Kredivo không chỉ có thể mua trước trả sau tại các đơn vị du lịch mà còn sử dụng được ở những nơi khác như FPT Shop, CellphoneS, Di động thông minh, Di động Mango, S52, FoodMap, Happy Skin, Tuticare, Anh Khôi Kids, Xinh Tuoi Online... và nhiều đơn vị khác.

Có thể thấy, dịch vụ mua trước trả sau đã trở thành một giải pháp để giảm áp lực chi phí cho các chuyến du lịch của người tiêu dùng hiện nay. Mong rằng với những thông tin trên, bạn đã có thêm một phương thức thanh toán hữu dụng cho chuyến du lịch tiếp theo của mình.