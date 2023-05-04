Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh từ chiều 4/5

Đời sống 04/05/2023 15:09

Từ 15h ngày 4/5, mỗi lít xăng giảm hơn 1000 đồng, các mặt hàng dầu theo đó cũng giảm mạnh, dao động từ 334 - 1143 đồng/lít/kg.

Theo thông tin từ Báo Tin Tức, sau điều chỉnh của liên Bộ Tài chính - Công Thương, xăng E5RON92 giảm 1.251 đồng/lít, về mức 21.437 đồng/lít. Xăng RON95-III giảm 1.319 đồng/lít, giá bán 22.320 đồng/lít.

Các loại dầu cũng được điều chỉnh giảm, dầu diezen 0.05S giảm 1.143 đồng/lít, không cao hơn 18.254 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 952 đồng/lít, không cao hơn 18.528 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 334 đồng/kg, giá bán 15.509 đồng/kg.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh từ chiều 4/5 - Ảnh 1
Từ chiều 4/5, giá xăng dầu đồng loạt giảm - Ảnh: Zingnews

Theo Báo Kinh tế & Đô thị, kỳ điều chỉnh lần này, Liên bộ Công Thương - Tài chính đã quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) xăng dầu đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 500 đồng/lít; xăng RON95 ở mức 500 đồng/lít; dầu diesel ở mức 300 đồng/lít; dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít; dầu mazut ở mức 0 đồng/kg. Đồng thời, không chi sử dụng Quỹ BOG đối với tất cả mặt hàng xăng, dầu.

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: Xăng E5RON92 không cao hơn 21.437 đồng/lít; xăng RON95 không cao hơn 22.320 đồng/lít; dầu diesel không cao hơn 18.254 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 18.528 đồng/lít; dầu mazut không cao hơn 15.509 đồng/kg.

Như vậy, kể từ đầu năm 2023 đến nay, mặt hàng xăng đã có 7 lần tăng, 4 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.

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Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa thông báo giá bán lẻ điện bình quân sẽ tăng 3% lên mức 1.920,37 đồng/ kWh (chưa gồm thuế VAT) từ hôm nay. Mức tăng này được căn cứ vào chỉ đạo của Bộ Công thương.

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