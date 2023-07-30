Giá vé máy bay dịp 2/9 cao ngất ngưởng, có chặng đắt hơn ngày thường cả triệu đồng/vé

Ngày 27/7, khảo sát trang bán vé máy bay trực tuyến của các hãng hàng không cho thấy, giá vé máy bay dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay đã tăng cao.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chỉ còn hơn 1 tháng nữa tới dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, với lịch nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục, dự kiến nhu cầu đi lại của người dân tăng cao; hiện giá vé máy bay đi lại dịp nghỉ này đã được đẩy lên cao hơn ngày thường gấp 2-3 lần. Đường sắt cũng vừa thông báo mở bán vé tàu đi lại dịp này.

Trường hợp chọn Vietjet, cùng lịch đi như trên, giá vé xấp xỉ 2 triệu đồng/chiều trở lên (đã gồm thuế, phí), trong khi ngày bình thường chỉ từ 700 nghìn đồng/chiều.

Trong các điểm đến du lịch, Phú Quốc nhận được nhiều chú ý nhất. Cụ thể, chặng Hà Nội - Phú Quốc, đi ngày 1-2/9, giá vé của Vietnam Airlines từ 3 triệu đồng/chiều trở lên với chỉ 3 chuyến bay còn vé (đã gồm thuế, phí), thậm chí chiều về ngày 4/9 chỉ còn 1 chuyến bay còn vé phổ thông giá như trên. Cùng hãng này, nếu đi hoặc về sớm hơn 2-3 ngày trước lễ, giá vé chỉ từ 1 - 1,5 triệu đồng/chiều.

Cùng điểm đến Phú Quốc, nhưng đi từ TPHCM, giá vé của Vietnam Airlines từ xấp xỉ 1,7 triệu đồng trở lên, còn Vietjet giá từ 1,4 triệu đồng/chiều trở lên, trong khi ngày thường (cách dịp lễ 2-3 ngày) giá vé chỉ từ 600 nghìn đồng/chiều.

Giá vé máy bay dịp lễ 2/9 kể trên so với cách đây 1 tuần, giá đã tăng cao hơn 1 triệu đồng/chiều.

Với các chặng bay khác từ Hà Nội đi các điểm du lịch như Đà Lạt, Huế, Nha Trang, Đà Nẵng… trong dịp Quốc khánh sắp tới, giá vé máy bay thấp nhất cũng từ 1,5 - 2 triệu đồng/chiều trở lên (tùy chặng bay), mức giá này cũng gấp đôi ngày bình thường.

Tương tự với các đường bay từ TPHCM đi Huế, Đà Nẵng, Nha Trang… giá vé máy bay dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tới cũng từ 1,1 triệu đồng/chiều trở lên, trong khi ngày bình thường chỉ khoảng 700.000 đồng/chiều.

Với đường bay như Hà Nội - TPHCM, hoặc TPHCM - Quy Nhơn, giá vé máy bay cũng được đẩy lên mức 1,5 - 1,7 triệu đồng/chiều trở lên.

Thậm chí, với những điểm du lịch được nhiều người dân lựa chọn mỗi khi nghỉ dài ngày, nhiều chuyến bay giờ thuận lợi đã hết vé phổ thông, chỉ còn vé thương gia giá cao.

Người lao động được nghỉ 4 ngày liên tiếp dịp lễ Quốc khánh 2/9 - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay trùng vào cuối tuần nên người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục, từ 1-4/9.

Cụ thể, đợt nghỉ này bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 1 ngày nghỉ hàng tuần và 1 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần theo quy định của Bộ luật Lao động.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghi cho phù hợp.

Đối với người lao động không phải là công chức, viên chức, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023.

Theo đó, người lao động được nghỉ thứ Bảy ngày 2/9 và lựa chọn 1 trong 2 ngày: thứ Sáu ngày 1/9 hoặc Chủ nhật ngày 3/9.

Nếu ngày nghỉ hàng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định của Bộ luật Lao động.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 lưu ý bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân.