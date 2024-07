Theo báo Người Lao Động đưa tin, liên quan đến vụ đầu độc tại Thái Lan, sáng 24-7, gia đình đã tổ chức an táng cho ông Phạm Hồng Thanh (51 tuổi) và bà Nguyễn Thị Phượng (47 tuổi, vợ ông Thanh). Linh cữu vợ chồng ông Thanh được đưa đi an táng tại Long Thành, Đồng Nai.

Bà Sherine Chong giới thiệu mình là vợ tỷ phú và thông qua vợ chồng bà Phương Lan, vợ chồng ông Thanh đã cho bà Sherine Chong mượn số tiền khoảng 7 tỷ đồng.

Bạn bè, người thân đến đưa tiễn ông Phạm Hồng Thanh (51 tuổi) và bà Nguyễn Thị Phượng (47 tuổi, vợ ông Thanh). Ảnh: Báo Người Lao Động.

"Đầu tháng 7-2024, vợ chồng anh Thanh nói với người thân trong gia đình là bà Sherine Chong hẹn sang Thái Lan gặp một vị sư để làm lễ cầu phúc, cầu an và may mắn. Từ đó, vợ chồng anh Thanh cùng chị Phương Lan bay sang Thái gặp bà Sherine Chong. Nói thật, lúc đi chỉ nghĩ là đi làm lễ cầu may mắn thì vợ chồng anh Thanh mới đi. Chứ anh Thanh làm doanh nghiệp xây dựng công việc bộn bề, không có thời gian đi đâu cả", ông Phạm Thanh Long (50 tuổi, em trai ông Thanh) nghẹn ngào kể.