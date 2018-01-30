Gia đình khó khăn của thủ môn Văn Hoàng U23 được tặng máy chạy bộ khiến dân mạng bức xúc

Đời sống 30/01/2018 15:30

Thông tin bố mẹ cầu thủ Nguyễn Văn Hoàng (SN 1995) ở vùng quê nghèo Nghệ An được một doanh nghiệp tặng máy chạy bộ khiến người hâm mộ cảm thấy vô cùng bức xúc. Hầu hết ý kiến đều cho rằng món quà không hề thiết thực với gia đình chàng thủ môn.

Thành tích khủng tại Giải Vô địch Bóng đá U23 châu Á vừa qua khiến các chàng cầu thủ U23 Việt Nam trở thành anh hùng sân cỏ trong lòng người hâm mộ. Theo đó, các chàng trai nhận được số tiền thưởng khủng cùng nhiều phần thưởng giá trị khác từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và các mạnh thường quân. Có thông tin còn cho biết, tổng số tiền thưởng mà HLV Park Hang-seo và các cầu thủ U23 Việt nam dự kiến nhận được là khoảng 20 tỷ đồng cùng nhiều vật phẩm khác như đồng hồ đeo tay, điều hòa, áo vest, học bổng tiếng Anh… 

Mới đây, thông tin bố mẹ cầu thủ Nguyễn Văn Hoàng (SN 1995) ở vùng quê nghèo Nghệ An bất ngờ được một doanh nghiệp tri ân món quà là… máy chạy bộ khiến người hâm mộ cảm thấy vô cùng bức xúc.

Gia đình khó khăn của thủ môn Văn Hoàng U23 được tặng máy chạy bộ khiến dân mạng bức xúc - Ảnh 1

Nguyễn Văn Hoàng (phải) là thủ môn dự bị của đội tuyển U23 Việt Nam - Ảnh: Internet

Thông tin trên được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội và nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Hầu hết đều cho rằng món quà của doanh nghiệp này không thiết thực và không phù hợp với hoàn cảnh khó khăn của gia đình thủ môn Văn Hoàng.

"Chẳng hiểu sao doanh nghiệp này lại tặng máy chạy bộ. Bố mẹ anh đều là nông dân, quanh năm làm ruộng đã mệt thì lấy hơi sức đâu tiếp tục chạy bộ? Thay vào đó sao không tặng tiền hoặc đồ gia dụng khác có phải thiết thực hơn không", T.H. bình luận.

Gia đình khó khăn của thủ môn Văn Hoàng U23 được tặng máy chạy bộ khiến dân mạng bức xúc - Ảnh 2

Cư dân mạng cho rằng món quà này không thiết thực với gia đình thủ môn Văn Hoàng - Ảnh: Facebook

Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có một vài ý kiến cho rằng đây là doanh nghiệp chuyên kinh doanh đồ thể thao nên tặng đồ có giá trị của hãng cũng là điều dễ hiểu. Nếu không sử dụng vẫn có thể thanh lý cho người khác. Hy vọng, gia đình cầu thủ Văn Hoàng và các thành viên trong U23 sẽ còn nhận được nhiều món quà thiết thực khác.

Gia đình khó khăn của thủ môn Văn Hoàng U23 được tặng máy chạy bộ khiến dân mạng bức xúc - Ảnh 3

Văn Hoàng từng chia sẻ, mong muốn lớn nhất của anh là có thể kiếm được tiền đỡ đần cha mẹ. Hoàn cảnh nhà cậu khá khó khăn, chàng thủ môn chỉ giàu duy nhất 2 thứ: đó là đam mê trái bóng tròn và tình cảm với người thân trong nhà - Ảnh: Internet

Gia đình khó khăn của thủ môn Văn Hoàng U23 được tặng máy chạy bộ khiến dân mạng bức xúc - Ảnh 4

Nguyễn Văn Hoàng là thủ môn đồng hành cùng Bùi Tiến Dũng trong Giải Vô địch Bóng đá U23 châu Á vừa qua. Tuy nhiên, Văn Hoàng vẫn chưa có cơ hội ra sân thi đấu. Anh gây ấn tượng với rất nhiều fan hâm mộ bởi ngoại hình cao lớn, điển trai chẳng khác gì idol Hàn Quốc - Ảnh: Internet 

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