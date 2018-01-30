Thành tích khủng tại Giải Vô địch Bóng đá U23 châu Á vừa qua khiến các chàng cầu thủ U23 Việt Nam trở thành anh hùng sân cỏ trong lòng người hâm mộ. Theo đó, các chàng trai nhận được số tiền thưởng khủng cùng nhiều phần thưởng giá trị khác từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và các mạnh thường quân. Có thông tin còn cho biết, tổng số tiền thưởng mà HLV Park Hang-seo và các cầu thủ U23 Việt nam dự kiến nhận được là khoảng 20 tỷ đồng cùng nhiều vật phẩm khác như đồng hồ đeo tay, điều hòa, áo vest, học bổng tiếng Anh…

Mới đây, thông tin bố mẹ cầu thủ Nguyễn Văn Hoàng (SN 1995) ở vùng quê nghèo Nghệ An bất ngờ được một doanh nghiệp tri ân món quà là… máy chạy bộ khiến người hâm mộ cảm thấy vô cùng bức xúc.