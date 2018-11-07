Fubon Life Việt Nam: Top 10 “Thương hiệu Nhãn hiệu Nổi tiếng Châu Á” 2018

Các tiêu chí bình chọn bao gồm: Chất lượng sản phẩm; dịch vụ được người tiêu dùng ưa chuộng; giá trị nổi bật của sản phẩm dịch vụ. Với sản phẩm bảo hiểm nhiều tầng, bảo vệ cả gia đình chỉ trong một hợp đồng bảo hiểm; dịch vụ hiệu quả, tận tâm; giá trị cốt lõi “Thành tín, Thân thiện, Chuyên nghiệp, Sáng tạo” xuyên suốt trong mọi sản phẩm dịch vụ; không ngừng đóng góp tích cực cho nền kinh tế và xã hội cũng như vị thế của Fubon Life trên thị trường trong nước và quốc tế đã giúp Fubon Life Việt Nam vinh dự lọt vào Top 10 Thương hiệu tiêu biểu châu Á – Thái Bình Dương 2018. Đây là giải thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của Fubon Life Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ nguồn tài chính của mỗi gia đình trước rui ro cuộc sống. Ngay từ khi thành lập năm 2010 đến nay, Fubon Life Việt Nam luôn được các chuyên gia trong ngành và khách hàng đánh giá cao về năng lực tài chính vững mạnh, đội ngũ chuyên gia cao cấp có khả năng thiết kế các gói sản phẩm bảo hiểm quyền lợi chuyên sâu như Bảo hiểm giáo dục Phúc Bảo Thành Đạt, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, ung thư Phúc Bảo Bổ Trợ Bệnh hiểm nghèo, Bảo hiểm đầu tư Phúc Bảo An Trường Trịnh với mức phí tham gia hơp lý, dịch vụ tận tâm trọn gói, đem lại an toàn tài chính và an tâm cho khách hàng. Fubon Life Việt Nam, với những phấn đấu không ngừng, đã được cộng đồng và xã hội ghi nhận. Cụ thể Fubon Life Việt Nam đã vinh dự 6 lần nhận được giải “Rồng Vàng ”- giải thưởng dành cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có cống hiến xuất sắc cho nền kinh tế và xã hội, 5 lần nhận giải “Top 100 sản phẩm vì gia đình và trẻ em”, 5 lần nhận giải “ Tin dùng” do người tiêu dùng bình chọn và 2 lần nhận giải “Thương hiệu, nhãn hiệu nổi tiếng”.

Giải “Thương hiệu- Nhãn hiệu Nổi tiếng Châu Á –Thái Bình Dương” năm 2018 là hoạt động khảo sát, xét duyệt và xếp hạng mức độ nổi tiếng các Thương hiệu - Nhãn hiệu của doanh nghiệp thông qua độ tin cậy và tín nhiệm trong lòng người tiêu dùng trong và ngoài nước. Giải thưởng do Viện Khảo Sát Đánh Giá Chỉ Số Cạnh Tranh kết hợp với Cục Ứng Dụng và Phát Triển Công Nghệ tổ chức. Giải thưởng ghi nhận hoạt động sáng tạo và đóng góp của cộng đồng Doanh nghiệp, Doanh nhân vì sự phát triển bền vững của Thương hiệu - Nhãn hiệu Việt trong thời kỳ hội nhập nền kinh tế thế giới.

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra vô cùng mạnh mẽ. Fubon Life Việt Nam đang nắm bắt cơ hội này để mang tới cho khách hàng dịch vụ bảo hiểm chuyên sâu phù hợp với từng cá thể, dịch vụ khách hàng tự động hóa, giải quyết quyền lợi khách hàng nhanh chóng chuẩn xác. Trong năm 2018, Fubon Life đã cải tạo trang website của doanh nghiệp, xây dựng các trang mạng xã hội như Facebook, zalo…tăng cường tương tác với công chúng. Với việc đẩy mạnh số hóa, quy trình quản lý khách hàng tiềm năng, tư vấn, chốt hợp đồng... trở nên thuận tiện và chuyên nghiệp”.

Ông Rick Chiang, tổng giám đốc của Fubon Life Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng tự hào khi được vinh danh trong “TOP 10 Thương hiệu Nhãn hiệu Nổi tiếng Châu Á-Thái Bình Dương” lần này. Đây là minh chứng cho nỗ lực vì an ninh tài chính gia đình mà Fubon Life Việt Nam đã và đang mang lại cho khách hàng tại Việt Nam. Giải thưởng sẽ là động lực để chúng tôi tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, giúp khách hàng an tâm, tin tưởng và hưởng lợi từ lợi ích bảo vệ của bảo hiểm nhân thọ và từ Fubon Life Việt Nam”.

Nỗ lực hết sức trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tài chính gia đình, Fubon Life Việt Nam càng tích cực trong thực hiện trách nhiệm doanh nghiệp với xã hội. Ngay từ khi mới thành lập năm 2010, Fubon Life Việt Nam đã triển khai chương trình học bổng “Vì nhân tài ngành Bảo hiểm Việt Nam”. Gần 100 triệu đồng học bổng đã trao cho những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc tại chuyên ngành bảo hiểm của bốn trường đại học. Ngoài ra, nhiều chương trình tặng quà cho học sinh giỏi vượt khó được trao tặng cho học sinh nhiều tỉnh thành trên toàn quốc. Chương trình học bổng và quà tặng cho học sinh giỏi vượt khó đã tôn vinh và khuyến khích lớp trẻ học tập vươn lên để góp phần vào sự nghiệp phát triển đất nước. Năm 2015, chương trình “Cháo Yêu Thương” Fubon Life Việt Nam đã đem tới cho bệnh nghèo ở hai miền Nam Bắc hơn 10,000 xuất cháo dinh dưỡng thể tinh thần trách nhiệm và hành động Fubon Life Việt Nam với cộng đồng xã hội.

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Thông tin về Fubon Life Việt Nam:

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Fubon, Công ty thuộc Tập đoàn Tài chính Fubon đã thành lập Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Fubon Việt Nam theo Giấy phép Thành lập và Hoạt động do Bộ Tài Chính phê duyệt số 60GP/KDBH ngày 15 tháng 12 năm 2010. Với triết lý kinh doanh “Thành tín, Thân thiện, Chuyên nghiệp, Sáng tạo”, Fubon Life Việt Nam phát huy thế mạnh Tập đoàn Tài chính Fubon, không ngừng phấn đấu để cung cấp sản phẩm bảo vệ an toàn tài chính đa dạng, chuyên sâu, dịch vụ trọn gói cho khách hàng.

Để thực hiện trách nhiệm doanh nghiệp tới cộng đồng, Fubon Life Việt Nam luôn tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội. Những hoạt động như xây dựng mái ấm gia đình, chăm sóc trẻ em, tặng dụng cụ học tập là những hoạt động xã hội mà công ty đã phát động và sẽ thực hiện lâu dài.

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Fubon – Công ty mẹ của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Fubon Việt Nam, với bề dày kinh nghiệm, tiềm năng tài chính và uy tín trên thị trường, doanh thu phí bảo hiểm đứng thứ hai Đài Loan đã tới đầu tư tại Việt Nam với mong muốn cung cấp dịch vụ bảo vệ tài chính chuyên nghiệp và toàn diện cho khách hàng Việt Nam. Tập đoàn Tài chính Fubon được thành lập năm 2001, là Tập đoàn Tài chính lớn thứ hai trên thị trường chứng khoán Đài Loan. Tập đoàn có tổng tài sản đạt 196,5 tỷ USD với số lượng nhân viên trên 31.000 người và không ngừng vươn lên mạnh mẽ để phục vụ hơn mười triệu khách hàng trên toàn cầu.

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Fubon Việt NamCông ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Fubon Việt Nam

Địa chỉ : Tầng 22, tòa nhà Charmvit, số 117 Đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline : 024-62827887

Website : http://www.fubonlife.com.vn

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