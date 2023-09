Fubon Life Việt Nam: Top 10 “Thương hiệu Nhãn hiệu Nổi tiếng Châu Á” 2018

Giải “Thương hiệu- Nhãn hiệu Nổi tiếng Châu Á –Thái Bình Dương” năm 2018 là hoạt động khảo sát, xét duyệt và xếp hạng mức độ nổi tiếng các Thương hiệu - Nhãn hiệu của doanh nghiệp thông qua độ tin cậy và tín nhiệm trong lòng người tiêu dùng trong và ngoài nước. Giải thưởng do Viện Khảo Sát Đánh Giá Chỉ Số Cạnh Tranh kết hợp với Cục Ứng Dụng và Phát Triển Công Nghệ tổ chức. Giải thưởng ghi nhận hoạt động sáng tạo và đóng góp của cộng đồng Doanh nghiệp, Doanh nhân vì sự phát triển bền vững của Thương hiệu - Nhãn hiệu Việt trong thời kỳ hội nhập nền kinh tế thế giới.

Các tiêu chí bình chọn bao gồm: Chất lượng sản phẩm; dịch vụ được người tiêu dùng ưa chuộng; giá trị nổi bật của sản phẩm dịch vụ. Với sản phẩm bảo hiểm nhiều tầng, bảo vệ cả gia đình chỉ trong một hợp đồng bảo hiểm; dịch vụ hiệu quả, tận tâm; giá trị cốt lõi “Thành tín, Thân thiện, Chuyên nghiệp, Sáng tạo” xuyên suốt trong mọi sản phẩm dịch vụ; không ngừng đóng góp tích cực cho nền kinh tế và xã hội cũng như vị thế của Fubon Life trên thị trường trong nước và quốc tế đã giúp Fubon Life Việt Nam vinh dự lọt vào Top 10 Thương hiệu tiêu biểu châu Á – Thái Bình Dương 2018. Đây là giải thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của Fubon Life Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ nguồn tài chính của mỗi gia đình trước rui ro cuộc sống. Ngay từ khi thành lập năm 2010 đến nay, Fubon Life Việt Nam luôn được các chuyên gia trong ngành và khách hàng đánh giá cao về năng lực tài chính vững mạnh, đội ngũ chuyên gia cao cấp có khả năng thiết kế các gói sản phẩm bảo hiểm quyền lợi chuyên sâu như Bảo hiểm giáo dục Phúc Bảo Thành Đạt, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, ung thư Phúc Bảo Bổ Trợ Bệnh hiểm nghèo, Bảo hiểm đầu tư Phúc Bảo An Trường Trịnh với mức phí tham gia hơp lý, dịch vụ tận tâm trọn gói, đem lại an toàn tài chính và an tâm cho khách hàng. Fubon Life Việt Nam, với những phấn đấu không ngừng, đã được cộng đồng và xã hội ghi nhận. Cụ thể Fubon Life Việt Nam đã vinh dự 6 lần nhận được giải “Rồng Vàng ”- giải thưởng dành cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có cống hiến xuất sắc cho nền kinh tế và xã hội, 5 lần nhận giải “Top 100 sản phẩm vì gia đình và trẻ em”, 5 lần nhận giải “ Tin dùng” do người tiêu dùng bình chọn và 2 lần nhận giải “Thương hiệu, nhãn hiệu nổi tiếng”.