Dù khó uống đến mấy bạn cũng sẽ mua hành tây về ép lấy nước dùng mỗi ngày vì tác dụng không ngờ này

Những dưỡng chất có trong thức uống này giúp tăng cường miễn dịch, ngăn ngừa nhiều căn bệnh, kể cả ung thư. Dưới đây là những tác dụng tuyệt vời của nước ép hành tây mà bạn không thể bỏ qua:

Hành tây là thực phẩm, thường được dùng để chế biến nhiều món ăn, giúp tăng hương vị. Tuy nhiên cũng vì mùi hương đặc trưng riêng mà hành tây không được nhiều người yêu thích. Theo nhiều nghiên cứu, nước ép hành tây chứa những dưỡng chất tuyệt vời mà cơ thể có thể dễ dàng hấp thụ.

Hành tây chứa nhiều hợp chất chống ung thư quercetin, anthocyanin và organosulfur. Bên cạnh đó, quercetin có trong thực phẩm này còn có khả năng giảm thiểu nguy cơ mắc ung thư não và phổi.

Hành tây chứa nhiều selen có thể tăng cường hệ miễn dịch, ngăn chặn các vi khuẩn tấn công cơ thể. Nước ép hành tây còn có tác dụng điều trị hen suyễn và các bệnh hô hấp thường gặp.

Thường xuyên uống nước ép hành tây sẽ giúp hạn chế khả năng mắc ung thư đại tràng. Hiệu quả này được nâng cao nếu bạn sử dụng nước ép làm bằng hành tây đỏ bởi nó có thể phá hủy các khối u và hỗ trợ điều trị ung thư.

Thường xuyên uống nước ép hành tây sẽ giúp hạn chế khả năng mắc ung thư - Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa bệnh tiểu đường

Nhờ chứa hàm lượng calo thấp mà hành tây có thể giảm lượng đường huyết trong máu, đồng thời kiểm soát hiệu quả các triệu chứng của bệnh tiểu đường. Vì vậy, đây là thực phẩm bạn nên bổ sung vào thực đơn hàng ngày cho người mắc bệnh tiểu đường.

Chống viêm

Hành tây rất giàu quercetin, hợp chất được chứng minh có khả năng chống viêm mạnh mẽ, ngăn ngừa và hỗ trợ điều bệnh viêm xương khớp. Nước ép hành tây tươi giúp ngăn ngừa các cơn đau cấp tính và mạn tính do viêm gây ra.

Melina Jampolis - chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng cho biết nếu thường xuyên sử dụng loại nước này sẽ gia tăng mật độ phân bố của các khoáng chất trong xương ở phụ nữ tiền mãn kinh.

Hành tây rất giàu quercetin, hợp chất được chứng minh có khả năng chống viêm mạnh mẽ - Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện thị lực

Nước ép hành tây có đặc tính kháng khuẩn tuyệt vời, giúp điều trị các bệnh nhiễm trùng mắt như viêm kết mạc và viêm bờ mi, đồng thời ứng chế sự phát triển của vi khuẩn trong mắt. Theo nghiên cứu, nước ép hành tây còn có thể ngăn ngừa đục thủy tinh thể do selenite gây ra.

Cải thiện giấc ngủ và tâm trạng

Nếu bạn đang gặp tình trạng căng thẳng, khó ngủ thì nên sử dụng nước ép hành tây vì nó có thể cải thiện tâm trạng và chống trầm cảm. Khi cơ thể sản sinh quá nhiều homocysteine sẽ gây cản trở serotonin - hormone tạo cảm giác hưng phấn.

Folate trong loại thực phẩm này có giúp ngừa sự tích tụ của homocysteine, giúp bạn bớt căng thẳng và dễ đi vào giấc ngủ.

Nếu bạn đang gặp tình trạng căng thẳng, khó ngủ thì nên sử dụng nước ép hành tây - Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa mụn trứng cá, giảm nếp nhăn

Chất dịch được chiết xuất từ hành tây có khả năng cải thiện sẹo mụn bằng cách chống sưng đỏ và viêm nhiễm. Hành tây còn giàu flavonoid và các hợp chất chống oxy hóa có khả năng làm chậm quá trình lão hóa.

Ngoài ra, nhờ lưu huỳnh trong thành phần mà loại thực phẩm này có thể thúc đẩy sản xuất collagen và giảm nếp nhăn, giữ cho làn da luôn tươi trẻ bất chấp tuổi tác.

Nếu biết trước những tác dụng tuyệt vời trên của nước ép hành tây, chắc hẳn bạn sẽ mua về để sử dụng mỗi ngày.