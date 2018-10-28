Những thực phẩm dù có ăn ‘thả ga’ cũng chẳng lo mất dáng, chị em tha hồ nhâm nhi cả ngày

Nếu không thể ăn kiêng, hãy bổ sung những thực phẩm này vào thực đơn hàng ngày, bạn tha hồ ăn no “tét bụng” mà chẳng sợ tăng cân. Thậm chí chúng còn giúp thúc đẩy loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng và mang lại cho bạn vóc dáng thon gọn.

Chắc hẳn với những cô nàng muốn giảm cân thì việc làm thế nào để kiềm chế được cơn thèm ăn là điều vô cùng khó khăn. Thay vì ăn kiêng kham khổ thì bạn có thể sử dụng những thực phẩm này mỗi ngày để vừa bổ sung năng lượng cần thiết vừa giữ được vóc dáng thon gọn. Chế độ dinh dưỡng lành mạnh không chỉ giúp tăng cường sức khỏe mà còn giúp cải thiện hiệu quả các vấn đề về da và vóc dáng. Đặc biệt hơn, những thực phẩm này sẽ giúp các nàng hạn chế cơn thèm ăn nhưng không gây hại cho cơ thể, thậm chí còn rất tốt cho sức khỏe.

Dưới đây là những thực phẩm giúp giữ dáng mà bạn nên bổ sung vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày: Những thực phẩm giúp giảm cân hiệu quả Trứng Trứng chứa hàm lượng lớn protein cùng nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể. Bữa sáng với một quả trứng cùng ít rau xanh là đủ cung cấp năng lượng cho cơ thể, giúp duy trì cảm giác no lâu hơn. Đồng thời thực phẩm này còn thúc đẩy quá trình trao đổi chất, loại bỏ mỡ thùa và giúp bạn giảm cân nhanh hơn.

Trứng chứa hàm lượng lớn protein cùng nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet Cá hồi Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chỉ trong100 gram cá hồi có chứa đến 26 gram protein và 8 gram chất béo lành mạnh, vì vậy cá hồi trở thành sự lựa chọn hoàn hảo cho thực đơn giảm cân của bạn. Hàm lượng protein trong thực phẩm này sẽ làm giảm cảm giác thèm ăn vặt sau bữa tối, giúp kiểm soát lượng calo mà cơ thể hấp thụ. Hàm lượng protein trong cá hồi sẽ làm giảm cảm giác thèm ăn vặt sau bữa tối - Ảnh minh họa: Internet Đậu đen Đậu đen rất giàu protein, chất khoáng và chất xơ giúp giảm lượng calo dư thừa trong cơ thể, giúp bạn dễ no, không thèm ăn nhiều, tránh bị tăng cân. Ngũ cốc nguyên hạt Các loại ngũ cốc nguyên hạt chứa rất nhiều chất xơ và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chúng giúp bạn no lâu hơn, giảm lượng cholesterol, hỗ trợ tiêu hóa, điều hòa đường huyết, hạ mỡ máu, giảm huyết áp và ngăn ngừa ung thư hiệu quả. Vì vậy, đây là thực phẩm bạn không thể bỏ qua trong chế độ ăn uống hàng ngày. Bạn có thể dùng ngũ cốc nguyên hạt làm món ăn vặt trong ngày - Ảnh minh họa: Internet Gạo lứt Hàm lượng chất xơ có trong gạo lứt cao gấp hai lần gạo thường nên sẽ mất nhiều thời gian tiêu hóa hơn, giúp bạn cảm thấy no lâu, nhờ đó mà quá trình ăn kiêng trở nên dễ dàng hơn. Ngoài ra, gạo lứt còn giàu vitamin giúp làm đẹp da và tóc hiệu quả. Khoai lang Lượng tinh bột có trong loại thực phẩm quen thuộc này chỉ bằng 1/4 so với cơm mà lại giàu chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu, thúc đẩy quá trình đốt cháy mỡ thừa. Hãy thường xuyên dùng khoai lang cho bữa sáng để hỗ trợ giảm cân nhanh chóng. Lượng tinh bột có trong loại thực phẩm quen thuộc này chỉ bằng 1/4 so với cơm mà lại giàu chất xơ - Ảnh minh họa: Internet Yến mạch Yến mạch là một trong những thực phẩm bạn nên bổ sung vào thực đơn giảm cân vì chúng chứa rất nhiều chất xơ hòa tan cùng hàm lượng protein cao có khả năng cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể nhưng vẫn không gây tăng cân.

Bổ sung ngay những loại thực phẩm giúp giảm béo mặt này vào thực đơn, chẳng mấy chốc mà sở hữu cằm V-line Bên cạnh những bài tập mát xa nâng cơ mặt, bạn nên bổ sung thêm những thực phẩm sau vào thực đơn hàng ngày để giảm béo mặt nhanh chóng. Chế độ dinh dưỡng lành mạnh sẽ giúp hỗ trợ cho quá trình giảm mỡ thừa hiệu quả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-thuc-pham-du-co-an-tha-ga-cung-chang-lo-mat-dang-chi-em-tha-ho-nham-nhi-ca-ngay-301998.html