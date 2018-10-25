Bổ sung ngay những loại thực phẩm giúp giảm béo mặt này vào thực đơn, chẳng mấy chốc mà sở hữu cằm V-line

Chuyên gia nói gì 25/10/2018 17:10

Bên cạnh những bài tập mát xa nâng cơ mặt, bạn nên bổ sung thêm những thực phẩm sau vào thực đơn hàng ngày để giảm béo mặt nhanh chóng. Chế độ dinh dưỡng lành mạnh sẽ giúp hỗ trợ cho quá trình giảm mỡ thừa hiệu quả.

Bất kỳ cô nàng nào cũng đều mong muốn sở hữu cằm V-live thon gọn nhưng lại gặp phải tình trạng mỡ thừa tích tụ vùng mặt, rất khó để loại bỏ nhanh chóng.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chỉ cần thiết lập chế độ ăn uống phù hợp với những thực phẩm lành mạnh sẽ giúp giảm mỡ thừa vùng cằm và góp phần giúp gương mặt trở nên nhỏ nhắn hơn.

Những thực phẩm giúp giảm béo mặt hiệu quả

Cà rốt

Cà rốt chứa rất ít calories và nhiều chất xơ có khả năng thúc đẩy quá trình trao đổi chất, đốt cháy mỡ thừa hiệu quả. Bên cạnh đó, lượng chất xơ và vitamin có trong cà rốt còn giảm cảm giác thèm ăn, từ đó hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Thường xuyên uống nước ép cà rốt còn giúp làn da săn chắc, khỏe đẹp, đồng thời giảm tình trạng mỡ thừa tích tụ ở vùng mặt.

Bổ sung ngay những loại thực phẩm giúp giảm béo mặt này vào thực đơn, chẳng mấy chốc mà sở hữu cằm V-line - Ảnh 1
Cà rốt chứa rất ít calories và nhiều chất xơ có khả năng thúc đẩy quá trình trao đổi chất - Ảnh minh họa: Internet

Chanh

Chỉ cần uống 1 ly nước chanh mỗi ngày, mọi độc tố đều được đào thải nhanh chóng, làn da và vóc dáng sẽ được cải thiện đáng kể. Hàm lượng vitamin C cùng các nguyên tố vi lượng có trong loại quả này vừa tốt cho da, vừa tốt cho sức khỏe.

Socola đen

Socola đen có tác dụng làm giảm vị giác và kéo dài quá trình tiêu hóa trong cơ thể, từ đó giúp bạn hạn chế cảm giác thèm ăn. Bên cạnh đó, socola đen còn chứa caffeine giúp đốt cháy calories hiệu quả, nhờ vậy mà bạn sẽ nhanh chóng sở hữu khuôn mặt thon gọn hằng mơ ước.

Bổ sung ngay những loại thực phẩm giúp giảm béo mặt này vào thực đơn, chẳng mấy chốc mà sở hữu cằm V-line - Ảnh 2
Socola đen giúp hạn chế cảm giác thèm ăn - Ảnh minh họa: Internet

Cần tây

Cần tây là thực phẩm rất giàu vitamin và chất xơ nên các cô nàng bị béo mặt có thể ăn hoài mà không sợ tăng cân. Lượng chất xơ trong cần tây còn giúp cơ thể no lâu hơn, từ đó giúp kiểm soát được lượng thức ăn mà cơ thể tiêu thụ. Ngoài ra, cần tây còn có tác dụng lợi tiểu, ổn định huyết áp và ngăn ngừa triệu chứng sưng tấy, phù nề trên da.

Khoai lang

Những dưỡng chất trong khoai lang có khả năng ngăn ngừa quá trình chuyển hóa chất béo tích tụ trong cơ thể. Bạn có thể ăn khoai lang vào bữa sáng thay cho các khẩu phần ăn thông thường để giảm cân và giữ dáng. Trước bữa trưa hoặc bữa tối, bạn có thể nên ăn một chút khoai lang để giảm lượng thức ăn tiêu thụ vào cơ thể.

Bổ sung ngay những loại thực phẩm giúp giảm béo mặt này vào thực đơn, chẳng mấy chốc mà sở hữu cằm V-line - Ảnh 3
Bạn có thể ăn khoai lang vào bữa sáng thay cho các khẩu phần ăn thông thường để giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Rau bina

Rau bina chứa hàm lượng cao nguyên tố cần thiết giúp giảm béo mặt, đồng thời rất giàu kali, vitamin A và vitamin C vừa giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể, vừa kích thích quá trình lưu thông máu, từ đó giảm béo mặt hiệu quả.

Đu đủ

Đu đủ chứa một số loại enzyme có thể phân giải chất béo hiệu quả, nhờ đó nó có tác dụng giảm mỡ thừa toàn thân chứ không chỉ giảm mỗi béo mặt. Chính vì vậy, bạn đừng bỏ qua thực phẩm này mà hãy bổ sung ngay vào thực đơn hàng ngày nhé!

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