Dự báo thời tiết ngày 9/2/2025: Miền Bắc đón không khí lạnh cực mạnh, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo thông tin từ VietNamNet, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong ngày và đêm 8/2, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi có gió giật cấp 6.

Ngày 9/2, rét đậm, rét hại vẫn tiếp tục ở miền Bắc. Nhiệt độ thấp nhất vẫn duy trì ở mức 9-12 độ C, vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Nhiệt độ trung bình ngày ở Bắc Bộ phổ biến 13-15 độ C, vùng núi 11-13 độ C; riêng Lai Châu và Điện Biên 14-16 độ C. Bắc Trung Bộ nhiệt độ trung bình ngày 13-15 độ C. Khu vực từ Quảng Bình đến Huế nhiệt độ trung bình ngày 17-19 độ C.