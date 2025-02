Dự báo thời tiết ngày 3/2/2025: Bắc Bộ chuyển rét đậm, từ miền Bắc trở vào miền Trung có mưa rào đến mưa to

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 3/2/2025 như sau.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết hôm nay ngày 3/2, trong ngày đầu tiên người dân cả nước trở lại đi làm, đi học sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025, thời tiết ở Bắc Bộ chuyển rét đậm do tác động của không khí lạnh.

Tình trạng thời tiết này sẽ xuất hiện ở cả Bắc Trung Bộ. Ở vùng núi, nhiệt độ có thể giảm sâu xuống dưới 14 độ C. Trong khi đó, thời tiết khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa và khô hạn còn kéo dài. Lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trong ngày 15/2 chắc chắn sẽ tăng mạnh, vì vậy người dân nên chủ động theo dõi thông tin về giao thông và thời tiết để lựa chọn lộ trình phù hợp.

Dự báo thời tiết hôm nay Bắc Bộ chuyển rét đậm, từ miền Bắc trở vào miền Trung có mưa rào đến mưa to - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 3/2/2025 như sau.

Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng mưa rào rải rác. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C, cao nhất 17-19 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng mưa rào rải rác. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 12-16 độ, cao nhất 17-20 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng mưa rào rải rác. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 9-16 độ C, cao nhất 16-19 độ C.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía bắc mưa rào rải rác; phía nam mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, cao nhất 21-24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C, cao nhất 27- 30 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20-24 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/du-bao-thoi-tiet-ngay-322025-bac-bo-chuyen-ret-am-tu-mien-bac-tro-vao-mien-trung-co-mua-rao-en-mua-to-719600.html