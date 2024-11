Dự báo thời tiết hôm nay 5/11: Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Biển Đông sắp đón bão số 7

Thời tiết Hà Nội hôm nay có lúc có mưa, mưa rào, sau không mưa; đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-19 độ; ngày trời lạnh với nhiệt độ phổ biến 22-24 độ.

Do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có mưa lớn diện rộng và dông; ở phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thời tiết Bắc Bộ chuyển rét - Ảnh: VietNamNet

Biển Đông sắp đón bão số 7

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, trong khi mùa đông vẫn chưa thực sự xuất hiện ở các tỉnh miền Bắc thì đối với miền Trung, mưa to vẫn tiếp tục kéo dài. Đặc biệt Biển Đông sắp đón bão số 7 khiến khu vực này tiếp tục có mưa lớn kéo dài.

Theo Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn, hiện tại phía đông của Philippines đang có cơn bão thứ 22 với tên quốc tế là Yinxing. Cơ quan khí tượng của Mỹ và Nhật Bản đều cho rằng bão sẽ vào Biển Đông rạng sáng 9.11, trở thành cơn bão số 7. Bão có khả năng đi về phía bắc quần đảo Hoàng Sa của VN rồi hướng về đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sau đó, do tiếp tục có đợt không khí lạnh mới về khiến bão sẽ suy yếu.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết khu vực Trung bộ tiếp tục có mưa to. Dự báo đến ngày 6.11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 150 - 250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn. Khu vực Thanh Hóa - Nghệ An có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50 - 150 mm, có nơi trên 200 mm.

Khu vực Nam bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh khiến rãnh thấp qua Trung bộ bị nén dịch chuyển dần xuống phía nam. Rãnh thấp này tiếp tục gây mưa cho khu vực nam Tây nguyên và Nam bộ; thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối.