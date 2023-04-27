Dự báo thời tiết cả nước vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 (Từ 29/4 đến 3/5)

Đời sống 27/04/2023 11:32

Thời tiết nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Miền Bắc và Trung Bộ dịu mát, riêng Nam Bộ nắng nóng kéo dài.

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe Đời Sống, trong 5 ngày dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4-1/5 (từ ngày 29/4-3/5), thời tiết chuyển mùa nhiều nơi trên cả nước có mưa rào và dông.

Miền bắc có mưa rào và dông trong hai ngày 29-30/4. Từ 1-3/5, ngày trời nắng, Tây Bắc Bộ nắng nóng. Khu vực Hà Nội thời tiết mát mẻ, từ 30/4-3/5 ngày trời nắng nhưng ít khả năng nắng nóng.

Miền trung có mưa, có nơi mưa to từ ngày 29-30/4, ngày trời nắng từ 1-3/5.

Miền nam và Tây Nguyên trong 5 ngày nghỉ lễ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng.

Dự báo thời tiết cả nước vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 (Từ 29/4 đến 3/5) - Ảnh 1
Thời tiết miền bắc mát mẻ trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 - Ảnh: Báo Sức Khỏe Đời Sống

Theo nguồn tin từ VietNamNet, trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa phát đi bản tin cập nhật về thời tiết dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 - 1/5 trong 5 ngày (29/4 - 3/5) trên cả nước.

Dự báo thời tiết cả nước vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 (Từ 29/4 đến 3/5) - Ảnh 2
TP.HCM có nắng khoảng 33 độ suốt kỳ nghỉ lễ - Ảnh: VietNamNet

Dưới đây là cụ thể thời tiết trên cả nước trong 5 ngày nghỉ lễ:

Khu vực Bắc Bộ:

Ngày 29/4: có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông.

Ngày 30/4: có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và giông rải rác.

Từ 1-3/5: chiều tối và đêm có mưa vài nơi; ngày trời nắng, phía Tây Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ.

Khu vực Trung Bộ:

Từ 29-30/4: khu vực từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và và rải rác có giông; khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phổ biến ít mưa, ngày nắng.

Từ 1-3/5: chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày trời nắng,  riêng khu vực vùng núi phía Tây các tỉnh từ Thanh Hóa - Quảng Ngãi ngày 2-3/5 có khả năng xảy ra nắng nóng.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ:

Từ 29/4-3/5: chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày trời nắng; riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng.

Dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Bắc Bộ cảnh báo mưa dông, lốc, sét, gió giật mạnh, Nam Bộ nắng nóng diện rộng kéo dài

Dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Bắc Bộ cảnh báo mưa dông, lốc, sét, gió giật mạnh, Nam Bộ nắng nóng diện rộng kéo dài

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, từ ngày 24/4 - 3/5, ở khu vực Bắc Bộ (bao gồm cả Hà Nội), sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

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