Dự báo thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 1/1/2025: Ba miền diễn biến khác biệt

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay (26/12), không khí lạnh sẽ tăng cường xuống miền Bắc khiến nhiệt độ vùng đồng bằng dưới 14 độ, vùng núi cao dưới 10 độ C. Không khí lạnh tràn xuống Đông Bắc Bộ đầu tiên, sau đó mở rộng ra đồng bằng và Tây Bắc Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Dự báo nhiệt độ Hà Nội thứ sáu giảm 4 độ, còn 17-22 độ C, sau đó ban đêm tiếp tục xuống dưới 14 độ. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) sẽ rét hại, trung bình ngày dưới 13 độ C từ thứ sáu, thứ bảy dao động 6-13 độ C.