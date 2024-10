Lực lượng Công an huyện Thanh Bình tiếp tục đẩy mạnh xác minh truy tìm tung tích 1 xác chết trôi sông trên sông Tiền thuộc thủy phận ấp Ba, xã An Phong để xử lý đúng theo quy định pháp luật.

Theo thông tin trên báo Lao Động, chiều tối 7.10, Công an huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) có báo cáo nhanh vụ xác chết trôi trên sông Tiền. Theo đó vào lúc 9h15 ngày 6.10, Công an xã An Phong nhận được tin báo quần chúng phát hiện xác chết trôi trên sông Tiền, đoạn đi qua thủy phận ấp Ba, xã An Phong.

Tại thời điểm phát hiện, xác chết đang tấp vào khu vực lục bình cách bờ trên 20m. Khi đến hiện trường, bước đầu, Công an xã An Phong xác định xác chết đang trong tình trạng phân hủy, chưa rõ nhân thân… nên báo đến Công an huyện Thanh Bình.

Khu vực phát hiện xác chết trôi trên sông Tiền, đoạn đi qua thủy phận ấp Ba, xã An Phong. Ảnh: Báo Lao Động.

Ngay sau khi nắm thông tin, Công an huyện Thanh Bình phối hợp cơ quan chuyên môn cùng cấp và Công an tỉnh Đồng Tháp tiến hành khám nghiệm tử thi. Bước đầu xác định, tử thi chỉ còn lại phần chi dưới cơ thể, cụ thể là từ thắt lưng đến bàn chân.

Theo kết luận của bác sĩ pháp y, xác chết có giới tính là nam đã trưởng thành, chết trôi sông và đang trong quá trình phân hủy mạnh (trên 30 ngày). Kết luận này cũng cho thấy những phần còn lại của tử thi cho thấy không có dấu vết do ngoại lực tác động. Ngoài ra, qua khám nghiệm tử thi, các cơ quan chức năng cũng xác định chưa có dấu hiệu của tội phạm.

Như trước đó báo Đồng Tháp đưa tin, vào khoảng 9 giờ 15 phút ngày 6/10/2024, Công an xã An Phong (huyện Thanh Bình) nhận được tin báo của người dân phát hiện 1 xác chết trôi sông trên sông Tiền thuộc thủy phận ấp Ba, xã An Phong.

Sau đó, Công an xã An Phong nhanh chóng có mặt tại hiện trường, bước đầu xác định nạn nhân là nam, chưa rõ thân nhân, lai lịch đang trong tình trạng phân hủy, nên báo cáo đến Công an huyện Thanh Bình xử lý theo thẩm quyền.

Hiện lực lượng Công an huyện Thanh Bình tiếp tục đẩy mạnh xác minh truy tìm tung tích nạn nhân để xử lý đúng theo quy định pháp luật.

