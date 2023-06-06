Mới đây, bệnh nhi là H.A.P. (8 tuổi, trú tại Lóng Sập, Mộc Châu, Sơn La) được đưa vào cấp cứu vì rắn độc cắn. P. cho hay khi đang đi bộ chơi trong xóm thì bị loài vật này cắn vào chân. Khi bị rắn cắn , trẻ không nhớ rõ con vật như thế nào vì chúng bò đi nhanh, P. bị đau và sợ hãi. Chỉ một vết cắn nhỏ nhưng ngay sau đó bàn chân bị rắn cắn của em P. đã bầm tím lại.

Theo thông tin từ Zing News, ngày 5/6, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu, Sơn La, cho biết từ đầu tháng 5 tới nay, đơn vị này liên tiếp cấp cứu bệnh nhân bị rắn độc cắn .

Trước đó, một trường hợp khác là bà T.T.S. (60 tuổi) đang dọn dẹp đồ đạc trong nhà thì bị một con rắn khúc đen, khúc trắng cắn vào tay. Bệnh nhân sau đó được người nhà đưa vào viện cấp cứu. Các bác sĩ cho biết bệnh nhân bị nhiễm độc nọc rắn.

Ngoài ra, một trường hợp là thanh niên tại xã Lóng Sập, đi làm vườn bị rắn lục cườm cắn vào chân. Sau khi được người nhà đưa vào viện, bệnh nhân phải chuyển tuyến về Hà Nội cấp cứu. Theo các bác sĩ, hiện khu vực này xuất hiện nhiều trận mưa lớn, rắn rết độc bò vào trong vườn nhà dân. Vì vậy, khi không may bị rắn rết cắn, người dân không nên chủ quan, cần phải vào viện ngay.

Liên quan đến chuyện bị rắn độc cắn, gần đây tại Phú Thọ cũng xảy ra 1 trường hợp người đàn ông 46 tuổi bị rắn hổ mang cắn. Cụ thể, theo thông tin từ VTV News, ngày 6/5, Trung tâm Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) tiếp nhận nam bệnh nhân 46 tuổi, vào viện trong tình trạng sốt, mu bàn tay trái chảy mủ, hoại tử, xám, sưng đau nóng đỏ, ấn đau.

Bàn tay bệnh nhân 46 tuổi bị chảy mủ kèm theo sốt - Ảnh: VTV News

Trước khi vào viện 7 ngày, bệnh nhân bị rắn hổ mang cắn, thế nhưng bệnh nhân không đến viện điều trị mà tự đắp thuốc nam tại nhà. Cùng ngày nhập viện, bàn tay bệnh nhân bị chảy mủ kèm theo sốt, tự uống 1 viên paracetamol tại nhà nhưng không đỡ nên đã đến bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã giảm đau, dùng kháng sinh, xử trí vết thương và chuyển Khoa Hồi sức cấp cứu điều trị.