Ngày 28/7, tin từ Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An, bị can Lê Thu Vân (67 tuổi, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa - em gái ông Lê Tùng Vân) đã chết khi đang được tại ngoại.