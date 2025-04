Bên cạnh đó, Facebook Ty Na còn đăng các bài viết kèm hình ảnh ôn lại kỷ niệm với chồng, con đã mất. Cụ thể, trong trạng thái đăng ngày 13-1-2022, Ty Na viết: "Nhanh quá anh à, 2 năm xa nhau rồi đó anh nhỉ. Anh đi để lại nhiều kỷ niệm tốt đẹp cho con, em sẽ nuôi con tốt khi không có anh bên cạnh, anh ở nơi đó phù hộ cho mẹ con em mạnh khỏe, mấy đứa học tốt nhé anh. Em và các con nhớ anh nhiều lắm…".

Tài khoản Ty Na

Ngày 26-4-2022, tài khoản Ty Na đăng hình ảnh gian thờ có di ảnh của con trai út với nội dung: "Mới đây mà đã 1 năm rồi! Nhanh quá con nhỉ, mong con sớm siêu thoát...".

Ngoài ra, Facebook Ty Na cũng đăng hình ảnh cánh tay của mình với hình xăm một gia đình có 5 người. Trong đó, hai vợ chồng ôm một đứa con nhỏ vào lòng, 3 đứa trẻ khác cùng nhau chơi đùa với chú thích Forever Mylove (có ý nghĩa là mãi mãi một tình yêu đối với gia đình).

Ngoài các bài viết đó, tài khoản Ty Na cũng thường xuyên đăng ảnh cùng các con, ảnh đi du lịch, phát video trực tiếp các hoạt động vui chơi cùng bạn bè, người thân…

Dưới các bài viết, ngoài một số bình luận của người quen từ 3-4 năm trước, hàng ngàn bình luận khác là của người dùng mạng bức xúc đã vào bày tỏ sự giận giữ 3-4 hôm nay.

Tô Thị Ty Na tại cơ quan công an

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, tối 5-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Na trong thời gian 4 tháng để điều tra về tội giết người.

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, vụ án mạng đã xảy ra vào đầu năm 2023. Vừa qua, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh kiểm tra, rà soát các vụ việc liên quan.

Từ công tác kiểm tra rà soát, Cơ quan CSĐT đã tiến hành xác minh, giải quyết vụ việc chết người xảy ra ngày 2-1-2023. Kết quả điều tra xác định khoảng 22 giờ 5 phút ngày 2-1-2023, tại nhà Tô Thị Ty Na, cháu Nguyễn Văn Hoàng (SN 2017) là con ruột Na chết ở nhà vệ sinh. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an đã xác định đối tượng Na đã có hành vi giết cháu Hoàng, mục đích nhằm trục lợi bảo hiểm.

Được biết, năm 2001, TAND huyện Thăng Bình từng tuyên phạt Tô Thị Ty Na 40 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.