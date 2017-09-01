Đâm vào xe chở tôn, ông bố trẻ bị cứa cổ tử vong bỏ lại 3 đứa con thơ

Đời sống 01/09/2017 17:36

Vô tình chạy ngang lúc tài xế chở tôn quay đầu xe, một người đàn ông bị tôn cứa vào cổ gây tử vong. Sự việc đau lòng trên khiến nhiều người xót xa vì nạn nhân còn rất trẻ và có 3 con nhỏ.

Hôm qua 31/8, tại xóm 2, xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn (Ninh Bình) xảy ra vụ tai nạn hết sức thương tâm khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.

Đâm vào xe chở tôn, ông bố trẻ bị cứa cổ tử vong bỏ lại 3 đứa con thơ - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra tai nạn - Ảnh: Facebook

Theo thông tin được đăng tải trên báo điện tử Trí thức trẻ, chiều 31/8, trong lúc dùng xe xích lô chở tôn lưu thông trên quốc lộ 10, đến khu vực xóm 2 xã Yên Lộc thì người chủ xe khoảng 45 tuổi bất ngờ dừng lại để quay đầu. Lúc này, một người đàn ông khoảng 40 tuổi điều khiển xe máy chạy tới bị tôn cắt vào cổ. Vì vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong ngay tại chỗ.

Theo thông tin do Công an huyện Kim Sơn cung cấp cho báo Trí thức trẻ, tài xế xích lô là người dân địa phương. Sau khi sự việc xảy ra, người tài xế này đã lập tức đến cơ quan công an để trình báo.

Đâm vào xe chở tôn, ông bố trẻ bị cứa cổ tử vong bỏ lại 3 đứa con thơ - Ảnh 2
Vì vết thương quá nặng, nạn nhân tử vong ngay tại chỗ - Ảnh: Facebook

Nạn nhân cũng là người dân sinh sống ở địa phương hiện sinh sống ở xã Lai Thành, hiện đã có vợ và 3 đứa con nhỏ.

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