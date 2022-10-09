Dai-ichi Life Việt Nam nhận hai giải thưởng lớn tại Asia Pacific Enterprise Awards 2022 lần thứ hai

Đời sống 09/10/2022 14:56

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) vừa đạt hai giải thưởng lớn tại khu vực Châu Á - Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2022 - cho hai hạng mục: “Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á” (Corporate Excellence Award) và “Thương hiệu truyền cảm hứng” (Inspirational Brand Award).

 

Giải thưởng do Enterprise Asia - tổ chức phi chính phủ hàng đầu Châu Á - bình chọn và trao tặng. Buổi lễ tôn vinh và trao giải đã được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị - Sự kiện Gem Center, TP.Hồ Chí Minh vào tối ngày 7/10/2022.

Dai-ichi Life Việt Nam nhận hai giải thưởng lớn tại Asia Pacific Enterprise Awards 2022 lần thứ hai - Ảnh 1

Ông Seigo Fujimaru – Phó TGĐ Điều hành kiêm Phó TGĐ Tài chính Tổng hợp Dai-ichi Life Việt Nam nhận giải “Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á”

Đây là năm thứ hai liên tiếp Dai-ichi Life Việt Nam xuất sắc nhận giải thưởng kép tại APEA, một lần nữa minh chứng những thành quả vượt trội và bền vững trong kinh doanh, chiến lược xây dựng thương hiệu thành công với sức lan tỏa và truyền cảm hứng trong xã hội, nỗ lực đóng góp tích cực cho cộng đồng thông qua các sáng kiến và chương trình ý nghĩa.    

Ông Trần Đình Quân, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam, chia sẻ: "Chúng tôi rất tự hào khi Dai-ichi Life Việt Nam là doanh nghiệp duy nhất trong ngành bảo hiểm vinh dự được trao hai giải thưởng Châu Á lớn tại APEA trong hai năm liên tiếp – 2021 và 2022. Đây là sự ghi nhận vô cùng ý nghĩa cho những nỗ lực của công ty trên chặng đường hơn 15 năm gắn bó cùng đất nước và người dân Việt Nam (18/1/2007 - 18/1/2022), được hơn 4 triệu khách hàng và gia đình cùng cộng đồng tin tưởng, yêu mến.

Giải thưởng là nguồn động lực to lớn để công ty tiếp tục mang đến các giá trị vượt trội cho khách hàng, đối tác và cộng đồng, tiếp tục phấn đấu hướng đến mục tiêu trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ tốt nhất Việt Nam cũng như nâng tầm thương hiệu vươn ra Châu Á”.

Dai-ichi Life Việt Nam nhận hai giải thưởng lớn tại Asia Pacific Enterprise Awards 2022 lần thứ hai - Ảnh 2

Ông Lưu Anh Tuấn – Phó TGĐ Tài chính Dai-ichi Life Việt Nam nhận giải “Thương hiệu truyền cảm hứng”

Với phương châm hoạt động “Khách hàng là trên hết”, Dai-ichi Life Việt Nam liên tục đổi mới, sáng tạo nhằm đa dạng hóa và hoàn thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ, củng cố nội lực vững mạnh, nâng cao hình ảnh thương hiệu bảo hiểm nhân thọ hàng đầu Nhật Bản nhằm hướng đến mục tiêu trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ tốt nhất Việt Nam.

Hòa cùng xu thế phát triển mạnh mẽ của công nghệ 4.0, Dai-ichi Life Việt Nam đã nhanh chóng triển khai chiến lược chuyển đổi số, đẩy mạnh sử dụng công nghệ trong công tác chăm sóc, quản lý và kết nối với khách hàng.

Bên cạnh nỗ lực kinh doanh hiệu quả, trong suốt 15 năm qua, Dai-ichi Life Việt Nam tự hào tiên phong khởi xướng nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng thiết thực với tổng số tiền đóng góp lên đến trên 57 tỷ đồng, xuyên suốt các lĩnh vực: giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và từ thiện xã hội.

Đặc biệt, nhân kỷ niệm 120 năm thành lập Tập đoàn Dai-ichi Life (15/9/1902 – 15/9/2022) và chào mừng mốc son 15 năm hoạt động tại Việt Nam (18/1/2007 – 18/1/2022), Dai-ichi Life Việt Nam đã triển khai Dự án “Kết nối Triệu Yêu Thương - Hạnh phúc cho mọi người” với nhiều hoạt động xuyên suốt, đồng bộ và quy mô lớn, thể hiện cam kết của Dai-ichi Life Việt Nam trong việc đồng hành gắn kết, giúp đỡ mọi người từ nhiều phương diện để mang đến hạnh phúc cho mỗi cá nhân, mỗi gia đình và toàn xã hội Việt Nam.

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