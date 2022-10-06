Nhận gửi hàng đi Mỹ tại Đồng Nai, giao hàng door to door

Có rất nhiều lý do để bạn lựa chọn đơn vị vận chuyển hàng hóa Quý Nam, hợp tác gửi hàng sang Mỹ và nhiều quốc gia khác. Trong đó chúng tôi nhấn mạnh 4 lý do cốt lõi sau:

Đóng vai trò là đơn vị chuyên về ngành vận chuyển, gửi hàng đi quốc tế. Hàng hoá đi từ Việt Nam sang Mỹ thông qua dịch vụ vận chuyển của công ty Quý Nam rất dễ dàng, an toàn và nhanh chóng.

Hình thức giao hàng tận nơi và giao hàng an toàn, nguyên kiện sẽ giúp người nhận chủ động về thời gian nhận hàng, được hỗ trợ và giao hàng tận tình, chu đáo. Đây là một trong những tiện ích kèm với trách nhiệm của công ty Quý Nam, giúp đơn hàng đến tay người nhận an toàn, đúng với địa chỉ nhận hàng, đúng với người nhận và đúng với đơn hàng đã được gửi đi.

Nhận hàng an toàn, door to door tại Mỹ

+ Thời gian nhận hàng nhanh

Tốc độ nhận hàng khi khách gửi hàng đi Mỹ tại Đồng Nai tại Quý Nam rất nhanh, chỉ sau 5-7 ngày, hoặc chậm nhất từ 7-10 ngày, đơn hàng có mặt tại Mỹ (thời gian này chưa tính thời gian lưu kho tại Việt Nam). Đơn hàng được vận chuyển bằng đường hàng không nên thời gian nhận hàng nhanh, an toàn, giúp người nhận kịp với tiến độ.

+ Chi phí tiết kiệm

Đối với những đơn hàng khách gửi đi Mỹ số lượng lớn, đơn hàng gửi đi nhiều, gửi hàng với mục đích kinh doanh, nhân viên sẽ áp dụng chính sách ưu đãi về giá cho khách. Đơn hàng được tính mức giá tốt ở thời điểm hiện tại chỉ từ 220k/kg hàng hoá. Đây là mức giá đã được áp dụng chương trình ưu đãi, khách gửi hàng có thể liên hệ với nhân viên Quý Nam để được hỗ trợ thêm.

+ Có bảo hiểm hàng hoá

Tất cả các đơn hàng gửi hàng đi Mỹ tại Đồng Nai tại Quý Nam đều được tham gia gói bảo hiểm, dù giá trị cao hay thấp. Đối với những đơn hàng xảy ra vấn đề như hàng đến không đúng, hàng đến bị bể vỡ, bị thất lạc hoặc mất mát… sẽ được bồi thường theo đúng giá trị của đơn hàng đã được kê khai. Chính sách bồi thường dao động từ 50 – 100% giá trị hàng hoá.

Lưu ý: gói bảo hiểm đơn hàng sẽ được nhân viên tư vấn và hướng dẫn cụ thể trong quá trình gửi hàng, người gửi cần liên hệ trước để được chia sẻ thông tin cụ thể hơn.

Quy trình gửi hàng đi Mỹ tại Đồng Nai tại Quý Nam

Về quy trình gửi hàng, tất cả các đơn hàng được gửi đi đều thông qua quy trình đơn giản sau:

Bước 1: liên hệ với nhân viên tư vấn online

Nhân viên tư vấn online của công ty luôn làm việc hết công suất, tư vấn và chia sẻ tận tâm, hỗ trợ khách từ A->Z. Do vậy, chỉ cần gửi yêu cầu về đơn hàng, chúng tôi sẽ tiếp nhận và hỗ trợ đơn hàng của khách được gửi đi thuận lợi.

Việc liên hệ trước với nhân viên khi có nhu cầu gửi hàng đi Mỹ tại Đồng Nai là rất cần thiết, vì chúng tôi sẽ hướng dẫn và cung cấp đầy đủ các thông tin về đơn hàng nào được phép gửi đi, loại hàng nào bị cấm gửi đi… nhờ vậy, người gửi sẽ chủ động hơn được đơn hàng gửi đi.

Nhân viên tư vấn online hỗ trợ tận tình, chu đáo

Bước 2: gửi hàng về kho

Kho hàng của công ty Quý Nam nằm tại khu vực Hồ Chí Minh và Hà Nội, đơn hàng cần được chuyển về kho, nhân viên kho sẽ hỗ trợ các khâu: đóng gói, hút chân không, làm giấy tờ, sau đó hàng sẽ được xuất kho sau khi người gửi thanh toán chi phí vận chuyển.

Lưu ý, công ty không có kho hàng ở khu vực Đồng Nai, do vậy người gửi cần chuyển hàng từ Đồng Nai lên TPHCM qua dịch vụ ship nội địa, bưu điện… để hàng được về kho nhanh nhất.

Bước 3: nhận hàng tại Mỹ

Sau thời gian dự kiến đơn hàng sẽ đến tay người nhận tại Mỹ thông qua hình thức giao hàng door to door. Đây là một trong những tiện ích của công ty Quý Nam thu hút nhiều người gửi hàng.

Thủ tục gửi hàng gồm những gì?

Về thủ tục gửi hàng đi Mỹ tại Đồng Nai thông qua Quý Nam rất đơn giản, dễ dàng, người gửi chỉ cần chuẩn bị 2 yếu tố chính sau:

Nhân viên xử lý giấy tờ, giúp đơn hàng gửi đi nhanh

- Về giấy tờ có thể là CMND hoặc CCCD (đối với người gửi), và đầy đủ thông tin của người nhận hàng tại Mỹ.

- Thùng hàng không chứa hàng cấm.

Ngoài gửi hàng đi Mỹ tại D9òng Nai, Quý Nam còn nhận gửi hàng đi Mỹ tại Bình Dương và các tỉnh, thành phố trên cả nước. Liên hệ với nhân viên Quý Nam để được hỗ trợ.