CEO Đạt Kim Bảo - Hành trình từ học sinh ngỗ ngược tới người chồng nổi tiếng yêu chiều vợ

Sau khi khởi nghiệp thất bại, bố mẹ anh lại đưa anh sang Thái Lan học khoá tịnh tâm. Sau khóa học này anh như trở thành người mới, trưởng thành hơn, nỗ lực hơn. Có thể thấy sự thấu hiểu và định hướng đúng đắn của gia đình là bước đệm quan trọng cho một CEO Đạt Kim Bảo thành công, có tâm và có tầm như hiện nay.

Đạt Kim Bảo sinh năm 1984 là anh cả trong một gia đình có 4 anh em. Lúc còn nhỏ, anh cũng từng quậy phá và là học sinh cá biệt. Nhưng mong muốn có thể tách biệt con mình với những trẻ hư xung quanh nên bố mẹ anh đã đưa anh lên Sài Gòn. Ở đây anh theo học nghề vàng bạc đá quý. Vì tuổi còn nhỏ nên anh vẫn còn ham chơi, không tập trung cho học tập. Do đó, việc học nghề vàng bạc bị bỏ dở và anh lại về quê Biên Hoà lập nghiệp. Chưa có nhiều kinh nghiệm, kiến thức và còn bồng bột nên lần khởi nghiệp này thất bại.

Showroom của CEO Đạt Kim Bảo

Điểm bắt đầu cho danh xưng “Ông trùm buôn xe hơi cũ Biên Hoà” là năm 2016 khi anh thành lập công ty TNHH Auto Trần Anh & Kim Bảo. Công ty được định hướng tập trung vào lĩnh vực mua bán xe hơi cũ và có salon đặt tại đường Võ Thị Sáu, Biên Hoà.

Với nhiều năm nỗ lực phát triển, hiện Kim Bảo Group đã đạt được nhiều thành công vượt trội. Tính đến nay, anh đã mở được 3 salon ô tô ở 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Gia Lai. Chưa dừng lại ở đó, CEO Đạt Kim Bảo đang có dự định mở rộng thương hiệu sang nhiều lĩnh vực liên quan khác như địa ốc, tài chính, cho thuê xe ô tô…

Thầm lặng kiến tạo giá trị cho cộng đồng

CEO Đạt Kim Bảo hiểu được rằng “Cho đi chính là nhận lại” nên luôn thầm lặng tạo ra giá trị cho cộng đồng. Trong đợt dịch Covid-19, tất cả mọi ngành nghề đều bị ảnh hưởng trong đó có buôn bán ô tô. Trong khó khăn đó thì rất nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm nhân sự để đảm bảo nguồn vốn. Tuy nhiên, Kim Bảo Group lại không cắt giảm lương, không cắt giảm nhân sự. Hơn nữa, bản thân anh Đạt Kim Bảo còn khuyến khích và hỗ trợ thêm cho nhiều nhân công gặp khó khăn.

Những cống hiến thầm lặng của CEO Đạt Kim Bảo những năm qua

Anh luôn thầm lặng quyên góp cho các tổ chức từ thiện để hỗ trợ cộng đồng phát triển tốt hơn. Không rầm rộ, không truyền thông nhưng tấm lòng của anh luôn được các đơn vị ghi nhận và gửi lời cảm ơn. Đặc biệt gần đây nhất chính là dự án xây nhà ở phân khúc giá rẻ cho các tầng lớp thu nhập thấp ở Trảng Bom.

Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc viên mãn

Không chỉ thành công trong công việc, CEO Đạt Kim Bảo còn có cuộc sống hôn nhân viên mãn được nhiều nhiều người ngưỡng mộ. Tuy đã kết hôn với doanh nhân Thảo Tây nhiều năm nhưng cuộc sống hôn nhân của 2 vợ chồng vẫn luôn hạnh phúc.

Trong khi anh chồng là CEO của công ty nổi tiếng với doanh thu mỗi năm gần 60 tỷ đồng thì chị vợ cũng cực kỳ thành công. Doanh nhân Thảo Tây hiện đang sở hữu chuỗi thẩm mỹ viện Thảo Tây được rất nhiều chị em tin tưởng. Đồng thời, chị còn là bà chủ của hệ thống thời trang Nắng với lượng khách hàng đông đảo.

Cùng nhau đi qua khó khăn, cho đến ngày thành công thì 2 vợ chồng anh Đạt Kim Bảo vẫn luôn bên nhau và dành cho nhau tình yêu đẹp nhất. Anh luôn trao cho chị những món quà đặc biệt cùng sự chăm sóc tỉ mỉ. Mỗi khi 2 vợ chồng có cập nhật mới thì cư dân mạng lại được phen ghen tỵ vì tình yêu quá đỗi ngọt ngào này.

Nhan sắc vợ của CEO Đạt Kim Bảo trong sinh nhật vừa qua

Đặc biệt, trong dịp sinh nhật vừa qua của chị Thảo Tây thì dân mạng đã không khỏi trầm trồ với món quà từ anh Đạt Kim Bảo. Biết vợ thích Lexus màu đỏ nên anh đã tậu ngay một em xế yêu về showroom và bất ngờ tặng vợ đúng dịp sinh nhật. Được biết, món quà tặng sinh nhật này trị giá hơn 4 tỷ đồng và là xe được nhập khẩu hoàn toàn.

Khi nhận được món quà khủng này, chị Thảo Tây cho biết: “Chị thực sự quá bất ngờ. Mặc dù anh Bảo chưa bao giờ tiếc hay đắn đo khi mua quà cho vợ nhưng với một món quà có giá trị lớn như này thì chị không nghĩ đến. Anh xã nhà chị thật tinh ý khi biết vợ để mắt đến chiếc xe và tặng nó đúng dịp đặc biệt”.

Cận cảnh chiếc Lexus - Món quà của CEO Đạt Kim Bảo dành tặng vợ trong sinh nhật vào ngày 28/09 vừa qua

Để có màn thể hiện tình cảm này, anh Đạt Kim Bảo và cả đội ngũ nhân viên của Anytime đã cất công chuẩn bị trong cả 1 ngày trước sinh nhật chị. Với sự kỳ công chuẩn bị cũng như tình cảm mà CEO Đạt Kim Bảo dành cho vợ thật khiến bao người phải ghen tỵ.

Có thể thấy, để đạt được thành công ngày hôm nay thì anh Đạt Kim Bảo đã phải đi cả chặng đường rất dài và khó khăn. Tuy nhiên, chính sự nỗ lực vươn lên, không ngại khó, ngại khổ đã giúp anh kiên trì phát triển. Có lẽ cũng chính vì những vất vả trong suốt hành trình đó, anh càng trân trọng những gì đang có ở hiện tại, đặc biệt chính là hạnh phúc tổ ấm gia đình.