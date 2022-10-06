Thuê thám tử cùng những lời khuyên từ Thám tử Bảo Minh

Cuộc sống, công việc của mọi người dần trở nên bận rộn là yếu tố thúc đẩy nhu cầu thuê thám tử hiện nay. Chính dịch vụ thám tử đã giúp nhiều người giải quyết các vấn đề như theo dõi ngoại tình, tìm tài sản bị đánh cắp, điều tra nhân thân, điều tra an ninh doanh nghiệp,... Chính những sự tiện ích này đã khiến dịch vụ thuê thám tử tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng tiềm năng hơn.

Ngày nay với sự phát triển và nhu cầu xã hội thì những ngành nghề như thám tử tư ngày càng phổ biến và dần quen thuộc đối với nhiều người. Các công ty không chỉ dừng lại ở việc cung cấp dịch vụ thám tử mà còn mở rộng kinh doanh bằng các hình thức tư vấn pháp luật cho hôn nhân gia đình, doanh nghiệp,...

Đây là quá trình các thám tử điều tra bám sát, theo dõi đối tượng được yêu cầu. Bằng các phương pháp nghiệp vụ thám tử sẽ cung cấp đến khách hàng những bằng chứng cụ thể. Rõ nét như hình ảnh, ghi âm, video thu thập được.

Khi sử dụng dịch vụ, khách hàng sẽ được cập nhập và thông báo liên tục về lịch trình di chuyển hay đi lại, gặp gỡ những ai của đối tượng. Trong quá trình theo sát nếu thám tử phát hiện đối tượng có dấu hiệu ngoại tình trực tiếp cụ thể như thuê nhà nghỉ, khách sạn với nhân tình, đơn vị sẽ ngay lập tức liên hệ với quý khách để tiến hành bắt quả tang.

Truy tìm biển số xe

Dịch vụ truy tìm biển số xe rất hữu ích trong cuộc sống ngày nay. Trên báo chí và nhiều phương tiện truyền thông ta thấy có không ít những vụ cướp giật xe của người dân. Trong trường hợp các đối tượng quá manh động, quý khách hãy ghi nhớ biển số xe của chúng và cung cấp thông tin cho thám tử điều tra. Bằng sự chuyên nghiệp thám tử sẽ tra ra những thông tin hữu ích bao gồm :

Thông tin liên lạc, giấy đăng ký xe, họ tên, quê quán, công việc.

Lý lịch, các mối quan hệ gia đình, xã hội của chủ xe để phục vụ công tác điều tra và lấy lại tài sản cho khách hàng.

Điều tra an ninh doanh nghiệp

Sử dụng dịch vụ điều tra doanh nghiệp, quý khách sẽ được hỗ trợ giải quyết nhanh chóng các vấn đề tồn đọng hoặc đang gặp phải. Trong gói dịch vụ này thông thường khách hàng sẽ được:

Điều tra về các báo cáo tài chính bị sai lệch, không minh bạch

Xác minh thông tin và hành vi của một cá nhân gây ảnh hưởng tiêu cực tới công ty

Điều tra về các vụ thất thoát ngân sách, đánh cắp tài liệu mật

Theo dõi tội phạm thương nghiệp, các vụ kiện tụng và cáo buộc nặc danh

Điều tra nội bộ và các hành động của công ty đối thủ

Lên kế hoạch giúp chủ doanh nghiệp tránh khỏi những thiệt hại không đáng có về tài chính

Cung cấp các bằng chứng khởi kiện đối tác về cung ứng hàng giả, kém chất lượng

Bảo mật thông tin, quản lý hệ thống an ninh cho toàn bộ doanh nghiệp

Truy tìm người thất lạc, bỏ trốn

Dịch vụ truy tìm người thất lạc, bỏ trốn sẽ giúp khách hàng nhanh chóng xác minh được địa điểm cư trú hay lịch trình của đối tượng cần điều tra. Đặc thù của dịch vụ này cần những thám tử được huấn luyện bài bản, có đạo đức nghề nghiệp, bảo mật thông tin khách hàng.

Điều tra nhanh chóng vị trí liên lạc, địa điểm cư trú, lẩn trốn của đối tượng

Tìm ra người thân thất lạc, ly tán lâu năm do chiến tranh,...

Điều tra các vụ bắt cóc, bị dụ dỗ bởi người xấu hay bỏ nhà ra đi do mâu thuẫn gia đình

Thám tử Bảo Minh - Dịch vụ thám tử chuyên nghiệp, tận tâm

Để đáp ứng nhu cầu thuê thám tử tư, hiện trên thị trường có không ít đơn vị cung cấp dịch vụ này. Một trong số đó phải kể đến Thám tử Bảo Minh - đơn vị uy tín top đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ thám tử tư uy tín điều tra thông tin. Tại đây quý khách có thể hài lòng với nhiều dịch vụ chất lượng:

Kế hoạch điều tra được thống nhất rõ ràng.

Đảm bảo cung cấp bằng chứng, thông tin trong thời gian ngắn nhất

Thực hiện đầy đủ từng giai đoạn điều tra. Tránh bỏ lỡ tin tức, thông tin quan trọng.

Ký kết hợp đồng minh bạch.

Giá cả dịch vụ ưu đãi.

Đội ngũ thám tử chuyên nghiệp.

Thiết bị hỗ trợ điều tra được đầu tư hiện đại, tinh vi.

Nếu có nhu cầu, bạn có thể tham khảo liên hệ với Thám tử Bảo Minh qua hotline hoặc website để được hỗ trợ, tư vấn nhanh chóng.