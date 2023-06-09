Cuộc giải cứu 5 người bị bẫy lừa sang Lào làm việc, đòi 2,5 tỉ đồng tiền chuộc

Ngày 9/6, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tình hình của 5 nạn bị lừa sang Lào lao động đã bị khống chế, đánh đập yêu cầu các gia đình chuyển 2,5 tỉ đồng tiền chuộc.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, ngày 9/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lực lượng của đơn vị vừa phối hợp các đơn vị chức năng nước bạn Lào giải cứu thành công 5 nạn nhân (trong đó, có 4 người ở Hà Tĩnh và 1 người ở tỉnh Đắk Lắk) bị lừa sang Lào làm việc, sau đó bị đánh đập ép liên lạc về nhà đòi tiền chuộc với tổng số tiền 2,5 tỉ đồng. Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh thăm hỏi gia đình có người bị lừa sang Lào đòi tiền chuộc - Ảnh: Báo Tuổi trẻ Hiện sức khỏe và tinh thần của 5 người bị lừa sang Lào làm việc được giải cứu đã tương đối ổn định và đang chờ các cơ quan chức năng hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục để bàn giao cho gia đình.

theo nguồn tin từ báo Thanh niên, đầu tháng 5, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh nhận được tin báo của các gia đình về việc 5 người con của họ bị lừa sang Lào làm việc nhưng sau đó bị kẻ xấu đánh đập tại một casino (thuộc Đặc khu kinh tế Bò Kẹo, Lào) và ép liên lạc về nhà để đòi tiền chuộc thân. Lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh làm việc với các gia đình có con bị lừa sang Lào làm việc - Ảnh: Báo Thanh niên Sau khi tiếp nhận tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng cử lực lượng xác minh và báo cáo cho Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng để xin ý kiến chỉ đạo. Ngày 10/5, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã có văn bản gửi Tổng cục An ninh, Tổng cục Cảnh sát (thuộc Bộ An ninh Lào) đề nghị phối hợp giải cứu các nạn nhân; chỉ đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh và Biên phòng các tỉnh tuyến Việt Lào tăng cường lực lượng, phối hợp với các lực lượng chức năng của Lào giải cứu các nạn nhân.

Lực lượng chức năng xác định, thời gian đầu 5 người sau khi sang Lào vẫn liên lạc về gia đình bình thường, được bố trí nơi ăn nghỉ, việc làm và trả lương trong 3 tháng đầu nhằm tạo niềm tin. Tuy nhiên, những tháng tiếp theo, các chủ lao động bắt đầu yêu cầu họ liên lạc về gia đình để gửi các nhu yếu phẩm sang Lào. Sau đó vu khống cho họ trộm cắp tài sản rồi khống chế, đánh đập họ, yêu cầu họ liên lạc về gia đình chuyển 500 triệu đồng tiền chuộc/người.

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