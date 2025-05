Ngày 18/5, đại diện Công an thị trấn Ba Hàng Đồi, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình, cho biết đơn vị đang phối hợp với các phòng chức năng Công an tỉnh Hòa Bình, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến cụ bà 88 tuổi tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 9h20 ngày 17/5, trên quốc lộ 21A, khu Quyết Tiến, thị trấn Ba Hàng Đồi, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và người đi bộ.

Thời điểm này, lái xe là P.V.L. (35 tuổi) điều khiển ô tô BKS 29C-356.xx va chạm với cụ bà C.T.T. (88 tuổi) đi bộ. Chiếc xe tải đã đè lên người khiến nạn nhân bị thương nặng, sau đó tử vong.

Trung tá Bùi Mạnh Hùng, Trưởng Công an thị trấn Ba Hàng Đồi cho hay, nhận được tin báo, công an thị trấn đã cử cán bộ tới bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo Phòng CSGT và PC01 Công an tỉnh, tiến hành điều tra vụ việc.

Vụ việc đang được Phòng PC01 Công an tỉnh Hòa Bình điều tra làm rõ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến cụ bà 88 tuổi tử vong - Ảnh: Báo Dân

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, một vụ tai nạn giao thông tương tự xảy ra cùng ngày, xe container đi với tốc độ nhanh, lao qua phía bên kia đường, tông xe máy. Chưa dừng lại đó, xe đâm vào bờ cao của đường rồi đổ nhào vào ô tô đang chạy tới.

Bước đầu, cơ quan công an xác định container mang biển số 48H-002.69, kéo theo rơ moóc 51R-184.76 do tài xế Tô Văn Ch. (SN 1985, quê Bình Định) điều khiển, đang di chuyển từ xã Đắk Ha về Quảng Sơn.

Khi đến cầu 25, xe container bất ngờ va chạm với xe máy biển số 47B1-400.88 do ông Trần Đình T. (SN 1974, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) điều khiển, cùng ô tô con do tài xế Sòng A Phú (SN 1987, xã Quảng Sơn) điều khiển, đang lưu thông ngược chiều.

Hậu quả, xe container đã tông và cuốn xe máy vào gầm, tiếp tục lao về phía trước, khiến cả người đi xe máy và tài xế xe container tử vong tại chỗ.

Cứu sống cháu bé 14 tuổi bị vỡ tim do tai nạn giao thông Bị vỡ tim do tai nạn giao thông nghiêm trọng, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chấn thương bụng kín, chấn thương ngực kín....

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cu-ba-88-tuoi-bi-xe-tai-tong-tu-vong-khi-ang-i-bo-tren-uong-730781.html