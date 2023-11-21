Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang điều tra vụ người đàn ông làm nghề mua cua bị 2 đối tượng đi xe máy tiếp cận rồi chém vào cổ làm người này tử vong rồi lấy túi xách, điện thoại.

Theo báo Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 21-11, một lãnh đạo xã Nguyễn Phích, huyện U Minh (Cà Mau) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h cùng ngày, anh N.H.T. (40 tuổi) đang cân cua tại khu vực Rạch Tắc, xã Nguyễn Phích thì có hai đối tượng đi xe máy Winner màu đỏ - đen chạy đến. Một nghi phạm xuống xe dùng dao tự chế chém vào cổ anh T. và cướp 1 túi đựng tiền cùng 1 điện thoại của anh T..

Ông T. được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế H.U Minh nhưng bị mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Ảnh: VietNamNet.

Người dân ở ấp 3 xã Nguyễn Phích, H.U Minh (Cà Mau) phát hiện có 2 người đàn ông lạ mặt đi xe máy từ hướng TT.U Minh đến đoạn gần cầu Rạch Chệt (ấp 3, xã Nguyễn Phích) thì ghé vào một nhà dân hỏi chuyện.

Sau đó, cả 2 đi bộ về hướng cầu Rạch Chệt. Lúc này, mọi người thấy trên tay của 1 trong 2 người có cầm mã tấu nên la lên "ăn cướp". Lập tức, cả 2 đi nhanh về chỗ ông N.H.T (40 tuổi, ngụ ấp 1, xã Khánh Thuận, H.U Minh, Cà Mau - làm nghề mua cua) đang ngồi cân cua phía trước nhà bà N.K.H (ấp 3, Nguyễn Phích), rồi bất ngờ dùng mã tấu chém vào cổ ông T.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, bị chém bất ngờ, ông T. bỏ chạy, còn người chém ông T. sau khi bỏ đi một đoạn thì quay lại lấy túi xách, điện thoại của ông T. để trên bàn cân cua, sau đó tẩu thoát về hướng TT.U Minh (H.U Minh).

Ông T. được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế H.U Minh nhưng nạn nhân tử vong.

Theo cơ quan chức năng, ông T. tử vong do vết chém làm đứt động mạch, tĩnh mạch cảnh... gây mất nhiều máu. Thi thể nạn nhân được người thân đưa về gia đình tổ chức đám tang.

Công an tỉnh Cà Mau đang vào cuộc điều tra, truy bắt các đối tượng gây án.

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