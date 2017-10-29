Ông Nguyễn Đoàn Hà - Trưởng công an xã Hiền Giang (Thường Tín, Hà Nội) cho biết nguyên nhân dẫn đến thảm kịch đau lòng con rể chém tử vong mẹ vợ, đâm trọng thương vợ rồi tự sát khiến dư luận xôn xao.

Trưa 29/10, ông Nguyễn Đoàn Hà - Trưởng Công an xã Hiền Giang (Thường Tín, Hà Nội) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án con rể chém mẹ vợ tử vong, đâm vợ trọng thương rồi tự sát.

Nhận được tin báo, cơ quan công an lập tức có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra. Nghi phạm nhanh chóng được xác định là Trần Văn Bính (41 tuổi). Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Kiểm (63 tuổi, mẹ vợ Bính) và chị Minh (vợ Bính).

Theo ông Hà, trước khi xảy ra sự việc, vợ chồng Bính sống chung với mẹ vợ tại địa phương. Hai vợ chồng thường xuyên xảy ra cự cãi, mâu thuẫn dẫn đến ly thân. Tuy nhiên, cả hai vẫn sống cùng trên mảnh đất của mẹ vợ Bính.

Trả lời phóng viên VOV, ông Hà cho biết nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng trên là do thời gian gần đây Bính tự ý sử dụng phần đất đang sống của nhà mẹ vợ vào mục đích cá nhân, không hỏi ý kiến ai khiến bà Kiểm vô cùng bức xúc.

Do cự cãi lên đến cực điểm, Bính dùng dao quắm chém mẹ vợ tử vong. Vợ Bính vì can ngăn cũng bị đâm trọng thương. Sau đó, Bính khóa trái cửa và tự sát trong nhà. Hiện chị Minh đang được cấp cứu tại Bệnh viện 108 (Hà Nội).

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.