Theo các bản cung của cơ quan điều tra, Vi Văn Phượng (49 tuổi, ngụ thôn Hòn Ngọc, xã Tam Dị, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) đã khai nhận hành vi giết mẹ ruột, nguyên nhân do bà Vui liên tục đòi Phượng trả lại 1,5 chỉ vàng đã mượn trước đó. Giữa lúc nợ nần ngập đầu, việc mẹ ráo riết đòi vàng khiến Phượng vô cùng bực tức nên mới nảy sinh ý định giết người.

Theo báo Tiền Phong, bản án xét xử sơ thẩm Vi Văn Phượng có ghi rõ, tối 4/10, bà Vui hỏi Phượng "Mày trả tao vàng giả à?" khiến Phượng vô cùng bức xúc, nghĩ mẹ không tin mình nên càng quyết tâm giết mẹ.

Trong tháng 9/2012, vợ Phượng sau một thời gian đi lao động nơi xa đã gửi tiền về nhà cho chồng trang trải nợ nần. Ngày 2/10, Phượng đến hiệu vàng mua một đôi hoa tai trọng lượng 1,5 chỉ rồi đưa cho con trai là Vi Văn Hồ để trả cho bà Vui. Đồng thời, Phượng báo cho anh trai cả tên Sáng là mình đã trả nợ cho mẹ.

Kêu oan nhưng vẫn bị tuyên án tử

Sau khi vụ án xảy ra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang lập tức có mặt tại hiện trường, thu thập các chứng cứ và tiến hành khám nghiệm tử thi. Qua quá trình giám định mẫu máu của nạn nhân, mẫu máu tại hiện trường, dấu vết trên con dao hung khí và chiếc áo thun vấy máu, chỉ 13 ngày sau cái chết của bà Vui, Vi Văn Phượng bị bắt khẩn cấp trong sự ngỡ ngàng của người thân và hàng xóm.

Nhiều bản cung cho thấy, Vi Văn Phượng khai rằng mình là người trực tiếp ra tay sát hại mẹ, diễn biến hành vi phạm tội, các chi tiết về hành vi tàn độc đều hoàn toàn trùng khớp với kết quả khám nghiệm của cơ quan công an. Từ đó, Viện KSND tỉnh Bắc Giang quyết định khởi tố Vi Văn Phượng tội danh Giết người, trong đó có thêm 3 tình tiết tăng nặng là: giết ông, bà, cha, mẹ - người nuôi dưỡng mình; có tính chất côn đồ và vì động cơ đê hèn.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Phượng liên tục kêu oan và cho rằng mình bị ép cung, dụ dỗ và dùng nhục hình bắt phải nhận tội. Luật sư bào chữa cho Phượng cũng đưa ra nhiều lập luận cho thấy việc cơ quan điều tra, Viện KSND truy tố chưa đủ căn cứ kết tội giết người đối với Vi Văn Phượng. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm vẫn quyết định Vi Văn Phượng chịu hình phạt tử hình cho tội danh “giết người” với cả ba tình tiết tăng nặng như trên.

Sau phiên tòa sơ thẩm, Vi Văn Phượng tiếp tục làm đơn kháng án. Ông Vi Văn Sáng, anh ruột của Phượng, cũng kháng án xin giảm hình phạt cho Phượng.

Theo Tiền Phong, tại phiên tòa phúc thẩm, TAND tối cao không chấp nhận kháng án của Phượng và ông Sáng, tiếp tục tuyên tử hình đối với bị cáo Vi Văn Phượng, chỉ áp dụng tình tiết tăng nặng là "giết ông, bà, cha mẹ, người nuôi dưỡng mình", không áp dụng tình tiết "vì động cơ đê hèn" và "có tính chất côn đồ".