Trong lúc cãi nhau, B. dùng dao chém mẹ vợ tử vong, vợ nguy kịch rồi tự sát. Vụ án mạng kinh hoàng này khiến người dân xã Hiền Giang vô cùng bàng hoàng.

Tối qua (28/10), lãnh đạo UBND xã Hiền Giang, huyện Thường Tín (Hà Nội) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng con rể dùng dao chém mẹ vợ và vợ rồi tự sát.

Theo thông tin từ Vietnamnet, sự việc xảy ra vào lúc 18 giờ 30 tối 28/10. Thời điểm đó, Trần Văn B. (41 tuổi, trú tại xã Hiền Giang) đã xảy ra mâu thuẫn với mẹ vợ là bà Nguyễn Thị K. (63 tuổi) và vợ là chị M.

Trong cơn tức giận, B. bất ngờ cầm dao chém khiến bà K. tử vong tại chỗ, còn chị M. bị thương nặng được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi gây án, B. dùng dao đâm vào ngực tự sát.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhằm điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng này.