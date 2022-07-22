Có một thương hiệu mới cho học viên và giáo viên tiếng Anh trên toàn thế giới

Đời sống 22/07/2022 11:19

Cambridge University Press & Assessment (Hội đồng Khảo thí & Nhà xuất bản Đại học Cambridge) vừa ra mắt một thương hiệu mới cho các sản phẩm xuất bản và khảo thí tiếng Anh trên toàn thế giới.

Thương hiệu được ra mắt sau sự kiện hợp nhất thành công giữa hai đơn vị đầu ngành là Cambridge Assessment (Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge) và Cambridge University Press (Nhà Xuất bản Đại học Cambridge) diễn ra vào năm ngoái.

Có một thương hiệu mới cho học viên và giáo viên tiếng Anh trên toàn thế giới - Ảnh 1 

Hàng năm, có hàng triệu học viên và giáo viên trên khắp thế giới được thụ hưởng các sản phẩm xuất bản và khảo thí tiếng Anh của Cambridge.

Có thể kể đến như các kỳ thi tiếng Anh Cambridge, các khóa học, những hỗ trợ và các tài nguyên kĩ thuật số giúp mọi người học tiếng Anh và chứng tỏ khả năng của họ với thế giới.

Hình ảnh mới và thông điệp đối với các sản phẩm tiếng Anh của Cambridge cũng thể hiện lời hứa "Mở ra thế giới của riêng bạn" mà Cambridge cam kết với khách hàng trên toàn thế giới.

Bà Francesca Woodward, Tổng Giám đốc Điều hành Toàn cầu của Cambridge English, cho biết thương hiệu mới sẽ giúp Cambridge tạo ra một bản sắc riêng và mạnh mẽ trong tương lai. Đồng hành cùng bà Woodward là ông Paul Colbert, Phó Tổng Giám đốc Điều hành Toàn cầu kiêm Giám đốc Thương mại.

Bà Francesca Woodward chia sẻ: “Năm ngoái, chúng tôi đã hợp nhất các hoạt động xuất bản và khảo thí với nhau. Ở thời điểm hiện tại, đội ngũ của chúng tôi đang làm việc chặt chẽ hơn bao giờ hết để cung cấp các giải pháp tốt nhất cho các học viên và giáo viên tiếng Anh trên toàn thế giới.

Trước đây, học viên và giáo viên tham gia các kỳ thi, sử dụng sách và tài nguyên kỹ thuật số từ nhiều đơn vị khác nhau của Cambridge. Với sự hợp nhất thương hiệu mới này, chúng tôi sẽ đưa tất cả các hoạt động và sản phẩm vào một thương hiệu tiếng Anh duy nhất, giúp mang đến những trải nghiệm học tập và khảo thí duy nhất chỉ có tại Cambridge cho tất cả mọi người trên toàn thế giới”.

Trong những tháng tới, thương hiệu tiếng Anh mới của Cambridge sẽ chính thức được giới thiệu tới các trung tâm khảo thí, các trường học và trên các sản phẩm xuất bản và khảo thí trên toàn thế giới.

Quá trình thay đổi sẽ được tiến hành theo lộ trình và Cambridge sẽ làm việc với các đối tác và đơn vị phân phối để từng bước chuyển đổi sang hình ảnh mới.

Bà Woodward cũng chia sẻ thêm: “Nhằm thực hiện đúng theo cam kết bảo vệ môi trường của Cambridge, chúng tôi không yêu cầu các đối tác và đơn vị phân phối trên toàn thế giới loại bỏ các tài liệu của thương hiệu hiện có. Chúng tôi mong muốn các đối tác và đơn vị phân phối thực hiện cách tiếp cận từng bước trong quá trình chuyển đổi sang thương hiệu tiếng Anh mới của Cambridge”.

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Từ khóa:   tiếng Anh của Cambridge

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