Cô gái bị chồng tương lai hạ nhục, đánh đập tại studio chụp ảnh cưới: Hội chị em khuyên 'bỏ đi cho đỡ khổ'

Đời sống 19/10/2017 11:52

Ngay sau khi chia sẻ thông tin bị chồng tương lai đánh đập, chửi bới tại studio chụp ảnh cưới lên mạng xã hội, cô gái trẻ được cư dân mạng đồng loạt khuyên "bỏ đi cho đỡ khổ".

Mới đây, trên một diễn đàn Facebook, cô gái trẻ có nickname P.T đã chia sẻ câu chuyện buồn về buổi chụp ảnh cưới của chính mình.

Cụ thể, cô dâu P.T. viết:

“Có ai đi chụp ảnh cưới mà thảm như em không?

Bạn trai thấy em mặc váy cưới, thật sự là không hở ngực đâu ạ, nhưng anh ta nhìn thấy em thử váy xong thì quát lên ‘Thay ngay đi’. Em bảo chiếc váy có vấn đề gì? Anh ấy nói: ‘Tôi không thích’. Hai đứa vùng vằng đi lại. Anh mới bảo mặc áo hở, rồi chửi em, hạ nhục em và còn đấm em ngay ở studio nữa. Đấm xong anh ta đi về, bỏ mặc em khóc lóc.

Ngày cưới đã định rồi, nhưng em đang giận anh ta, không muốn cưới nữa.

Các chị an ủi em với”.

Cô gái bị chồng tương lai hạ nhục, đánh đập tại studio chụp ảnh cưới: Hội chị em khuyên 'bỏ đi cho đỡ khổ' - Ảnh 1
Đến khi sắp cưới, cô gái mới nhận ra bộ mặt vũ phu của chồng tương lai - Ảnh: Internet

Hành động quá đáng của chú rể đã khiến cộng đồng mạng, nhất là hội chị em vô cùng bức xúc. Theo đó, hàng loạt bình luận đầy phẫn nộ xuất hiện bên dưới dòng trạng thái của cô gái kia: “Giải tán luôn”, “Bỏ đi cho đỡ khổ”, “Thằng chồng vũ phu thế kia thì lấy làm gì cho khổ”, “Chị chịu được anh người yêu thế này thật là giỏi”…

Cô bạn H.A. chia sẻ: “Bỏ ngay và luôn loại đó nhanh còn kịp bạn à, nếu không muốn sau này bất hạnh. May cho bạn biết bản chất nó sớm đó”.

Bên cạnh đó, nhiều chị em đã kể lại kỷ niệm về ngày chụp ảnh cưới của mình: “Chồng mình hồi xưa còn luôn tươi cười cầm đuôi váy cho vợ dễ đi, đã vậy mình còn quát liên tục vì cái tội cười xấu lại không biết diễn đó chứ. Lời khuyên chân thành là cậu bên bỏ đi cho xong, chồng gì chẳng tôn trọng vợ tí nào” - Q.A. kể.

“Hồi xưa lúc mình vừa phát thiệp cưới cho 2 họ, anh ta cầm ngay cái tăm xỉa răng đang xỉa ném thẳng vào mặt mình rồi chửi. Quá bất ngờ, mình òa khóc. Lúc ấy còn quá trẻ chưa bị ai đối xử vậy bao giờ. Cũng nghĩ giống bạn lỡ phát thiệp cưới nên không thể không cưới, kết quả giờ bị đánh đập tàn nhẫn, sống không hạnh phúc nhiều năm rồi cũng ly hôn” - cuộc hôn nhân không hạnh phúc của bạn V.T.

Bạn K.H. góp ý đầy lí trí: “Tạm thời tạm hoãn ngày cưới không thời hạn rồi xem xét kỹ đi em ơi. Mới sắp cưới thôi đã lộ bản chất thế này sau không biết sẽ thế nào. Sống có 1 lần đừng để mình phải thiệt thòi quá nhé. Chúc em có quyết định đúng đắn cho tương lai”.

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