Sốc: Chú rể bị cô dâu hủy hôn vì không biết đếm đến 10

Khoe khoang với dịch vụ mai mối rằng bản thân đã tốt nghiệp cấp 3, sở hữu 60 mảnh đất. Thế nhưng, trong lễ cưới của mình, chú rể không thể đếm đến 10 và bị nhà gái từ hôn.

Cô dâu và chú rể quen nhau qua dịch vụ mai mối, chỉ đến khi đám cưới cả hai mới được gặp mặt nhau. Và cũng trong ngày hôm đó, chú rể đau đớn bị nhà gái từ hôn.

Câu chuyện hài hước trên xảy ra tại Ấn Độ cách đây không lâu.

Mặc dù được dịch vụ mai mối từ xa giới thiệu là đã tốt nghiệp cấp 3 nhưng trong lễ cưới chàng trai này không thể đọc trôi chảy một câu thần chú khiến những người có mặt ở đó nghi ngờ.

Để làm rõ nghi vấn của mình, cô dâu đã kiểm tra chú rể bằng những kiến thức cơ bản nhất. Điều khiến mọi người bất ngờ là trong hội trường tổ chức hôn lễ, chú rể không thể bấm số điện thoại của vợ dù đã được cung cấp. Không chỉ vậy, anh chàng này còn không thể đếm qua số 9 hay làm những phép tính cộng trừ nhân chia đơn giản.

Sau khi phát hiện sự thật này, cô dâu quyết định hủy bỏ hôn lễ và trả lại tất cả quà cưới ngay trong bữa tiệc mặc cho chú rể vô cùng đau khổ và lúng túng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/soc-chu-re-bi-co-dau-huy-hon-vi-khong-biet-dem-den-10-248391.html