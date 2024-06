Chở khách nữ vào đường vắng, tài xế xe công nghệ gặp họa bất ngờ

Vừa đến đoạn đường vắng, người phụ nữ này đã yêu cầu tài xế dừng xe, sau đó một người đàn ông cầm dao xuất hiện.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động: Ngày 27-6, Công an TP Thủ Đức (TP HCM) cùng các đơn vị liên quan điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại công viên Đền Hùng.

Theo thông tin từ báo PLO: Trước đó, vào rạng sáng ngày 21-6, một cô gái đón xe ôm công nghệ của anh TPTL (25 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) từ phường Tăng Nhơn Phú A về công viên Đền Hùng (phường Long Bình, TP Thủ Đức).

Con đường vắng dẫn vào công viên Đền Hùng, TP Thủ Đức (Ảnh: Người Lao Động)

Khi anh L chạy đến khu vực vắng người gần công viên Đền Hùng thì vị khách này yêu cầu dừng xe. Lúc này, một người đàn ông đi bộ đến rút dao kề vào cổ anh L đe dọa và cướp điện thoại, đồng hồ, tiền mặt. Sau đó, kẻ cướp còn cướp xe máy của anh L và chở theo khách nữ tẩu thoát.

Vụ việc sau đó được Công an phường Long Bình phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức điều tra, truy xét nghi phạm liên quan. Công an sau đó đã nhanh chóng bắt giữ đôi nam nữ trên.

Hiện, vụ cướp xe ôm này đang được công an điều tra mở rộng.

