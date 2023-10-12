Chính thức khởi tố, bắt tạm giam tài xế xe tải gây tai nạn khiến 13 người thương vong ở Đắk Lắk

Đời sống 12/10/2023 16:44

Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) chính thức khởi tố, bắt tạm giam tài xế xe tải chạy lấn làn, đâm vào xe khách 16 chỗ làm 13 người thương vong ở Đắk Lắk. 

Theo báo Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 12-10, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với tài xế xe tải lấn làn và tông vào xe khách khiến 13 người thương vong.

Chính thức khởi tố, bắt tạm giam tài xế xe tải gây tai nạn khiến 13 người thương vong ở Đắk Lắk - Ảnh 1
Tài xế Phạm Văn Huân (29 tuổi, trú tại xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) bị khởi tố, bắt giam. Ảnh: VietNamNet. 

Theo đó, tài xế Phạm Văn Huân (29 tuổi, trú tại xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) bị khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", theo quy định tại điều 260 Bộ luật Hình sự.

Theo VietNamNet đưa tin, kết quả điều tra ban đầu thể hiện, khoảng 13h30 ngày 8/10, Phạm Văn Huân điều khiển xe ô tô tải mang BKS 29H - 076.25, trên xe tải còn có anh H.T.T (SN 1992, trú tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) đi trên đường tránh Buôn Hồ, hướng từ huyện Krông Búk đến TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Chính thức khởi tố, bắt tạm giam tài xế xe tải gây tai nạn khiến 13 người thương vong ở Đắk Lắk - Ảnh 2
Tài xế xe tải lấn làn khiến xe khách 16 chỗ bị biến dạng. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

Khi xe đến đoạn đường thuộc TDP6, phường Đoàn Kết, thị xã Buôn Hồ, xe tải bất ngờ chạy lấn sang phần đường ngược chiều rồi va chạm với xe ô tô khách 16 chỗ mang BKS 47F - 002.03, do anh Phạm Phú Quý (SN 1987, trú tại phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột) điều khiển đang lưu thông theo hướng từ TP Buôn Ma Thuột đến huyện Krông Búk. Trên xe khách lúc này chở 12 người.

Cú tông mạnh khiến anh Lê Quốc Huy (SN 1996, trú tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) là hướng dẫn viên du lịch tử vong, còn 12 nạn nhân khác trên xe khách bị thương được đưa đến Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, TP Buôn Ma Thuột cấp cứu điều trị.

Chính thức khởi tố, bắt tạm giam tài xế xe tải gây tai nạn khiến 13 người thương vong ở Đắk Lắk - Ảnh 3
Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường Hồ Chí Minh tuyến tránh Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk). Ảnh: Báo Dân Trí. 

Tại cơ quan công an, tài xế Phạm Văn Huân khai do buồn ngủ khiến xe tải lấn làn rồi tông vào xe khách.

Các nạn nhân hầu hết của một Công ty Mỹ phẩm tại Hà Nội vào các tỉnh Tây Nguyên đi du lịch.

Lời khai của tài xế xe khách trong vụ tai nạn giao thông khiến 13 người thương vong ở Đắk Lắk

Lời khai của tài xế xe khách trong vụ tai nạn giao thông khiến 13 người thương vong ở Đắk Lắk

Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã tiến hành lấy lời khai ban đầu của tài xế, phụ xe tải liên quan đến vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải làm 1 người chết, 12 người bị thương.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông ở Đắk Lắk xe tải đâm vào xe khách 16 tin mới

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 2 giờ 8 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 8 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 4 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít