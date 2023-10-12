Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) chính thức khởi tố, bắt tạm giam tài xế xe tải chạy lấn làn, đâm vào xe khách 16 chỗ làm 13 người thương vong ở Đắk Lắk.

Theo báo Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 12-10, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với tài xế xe tải lấn làn và tông vào xe khách khiến 13 người thương vong. Tài xế Phạm Văn Huân (29 tuổi, trú tại xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) bị khởi tố, bắt giam. Ảnh: VietNamNet. Theo đó, tài xế Phạm Văn Huân (29 tuổi, trú tại xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) bị khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", theo quy định tại điều 260 Bộ luật Hình sự.

Theo VietNamNet đưa tin, kết quả điều tra ban đầu thể hiện, khoảng 13h30 ngày 8/10, Phạm Văn Huân điều khiển xe ô tô tải mang BKS 29H - 076.25, trên xe tải còn có anh H.T.T (SN 1992, trú tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) đi trên đường tránh Buôn Hồ, hướng từ huyện Krông Búk đến TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Tài xế xe tải lấn làn khiến xe khách 16 chỗ bị biến dạng. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. Khi xe đến đoạn đường thuộc TDP6, phường Đoàn Kết, thị xã Buôn Hồ, xe tải bất ngờ chạy lấn sang phần đường ngược chiều rồi va chạm với xe ô tô khách 16 chỗ mang BKS 47F - 002.03, do anh Phạm Phú Quý (SN 1987, trú tại phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột) điều khiển đang lưu thông theo hướng từ TP Buôn Ma Thuột đến huyện Krông Búk. Trên xe khách lúc này chở 12 người.

Cú tông mạnh khiến anh Lê Quốc Huy (SN 1996, trú tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) là hướng dẫn viên du lịch tử vong, còn 12 nạn nhân khác trên xe khách bị thương được đưa đến Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, TP Buôn Ma Thuột cấp cứu điều trị. Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường Hồ Chí Minh tuyến tránh Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk). Ảnh: Báo Dân Trí. Tại cơ quan công an, tài xế Phạm Văn Huân khai do buồn ngủ khiến xe tải lấn làn rồi tông vào xe khách. Các nạn nhân hầu hết của một Công ty Mỹ phẩm tại Hà Nội vào các tỉnh Tây Nguyên đi du lịch.

Lời khai của tài xế xe khách trong vụ tai nạn giao thông khiến 13 người thương vong ở Đắk Lắk Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã tiến hành lấy lời khai ban đầu của tài xế, phụ xe tải liên quan đến vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải làm 1 người chết, 12 người bị thương.

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