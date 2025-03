Chính thức: Đã có kết quả kiểm nghiệm kẹo rau củ Kera của Hằng 'Du Mục', Quang Linh Vlogs

Trong ngày 20/3, Viện kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của Bộ Y tế sẽ có kết quả chính thức gửi về Sở An toàn thực phẩm TPHCM và Sở Y tế Đắk Lắk.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ TPHCM, sáng 20/3, trao đổi với Báo Phụ nữ TPHCM, ông Nguyễn Hùng Long – Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã có kết quả kiểm nghiệm ban đầu về sản phẩm. Theo đó, các “chỉ tiêu đường, đạm, chất béo và năng lượng của sản phẩm cơ bản phù hợp với công bố”.

Cán bộ Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia trong một bước thực hiện quy trình kiểm nghiệm - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, ồn ào quảng cáo "lố" kẹo rau củ Kera diễn ra gần một tháng qua. Đây là sản phẩm được giới thiệu do Công ty Cổ phần Asia Life (Đắk Lắk) sản xuất theo đơn đặt hàng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER Group) trụ sở ở TPHCM, do Hằng "Du Mục", Quang Linh Vlogs và một số thành viên sáng lập. Sau khi phát ngôn trên một phiên livestream "một viên kẹo tương đương đĩa rau" gây bức xúc do không đúng sự thật, Quang Linh Vlogs đã chính thức xin lỗi hôm 24/2.

Đầu tháng 3, một người tiêu dùng sở hữu hơn 590.000 người theo dõi trên TikTok cho biết đã gửi kẹo rau Kera để kiểm định hàm lượng chất xơ.