Liên quan đến vụ chồng sát hại vợ vừa ly dị ở Sa Pa, ngày 10/9, thông tin trên báo Công an Nhân dân, cơ quan Công an tỉnh Lào Cai cho biết đang phối hợp với Công an thị xã Sa Pa điều tra, làm rõ. Nghi phạm của vụ án được xác định là Lý A Vảng (SN 1994, trú tại tổ 2, phường Cầu Mây, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai). Trong khi đó, nạn nhân là chị Giàng Thị M. (SN 1999, trú tại tổ 2, phường Cầu Mây, thị xã Sa Pa). Nạn nhân M. tử vong với nhiều vết thương trên thân thể.

Cũng theo nguồn trên, nguyên nhân vụ án bước đầu xác định: Năm 2014, Lý A Vảng và Giàng Thị Mé nên nghĩa vợ chồng. Năm 2015, họ sinh con đầu lòng, 4 năm sau đó, đứa con thứ hai chào đời. Cuộc sống kinh tế khó khăn cộng với những mâu thuẫn thường ngày không được giải quyết. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm vào năm 2021, khi cả hai dắt díu nhau ra toà. Sau khi bản án có hiệu lực, hai đứa con nhỏ được giao cho Vảng nuôi dưỡng. Vảng tuy nhận nuôi con nhưng cũng thường xuyên bỏ nhà đi nên hai đứa nhỏ đều do ông bà nội chăm sóc và nuôi dưỡng.