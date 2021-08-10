Cũng theo nguồn trên, nguyên nhân vụ án bước đầu xác định: Năm 2014, Lý A Vảng và Giàng Thị Mé nên nghĩa vợ chồng. Năm 2015, họ sinh con đầu lòng, 4 năm sau đó, đứa con thứ hai chào đời. Cuộc sống kinh tế khó khăn cộng với những mâu thuẫn thường ngày không được giải quyết. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm vào năm 2021, khi cả hai dắt díu nhau ra toà. Sau khi bản án có hiệu lực, hai đứa con nhỏ được giao cho Vảng nuôi dưỡng. Vảng tuy nhận nuôi con nhưng cũng thường xuyên bỏ nhà đi nên hai đứa nhỏ đều do ông bà nội chăm sóc và nuôi dưỡng.

Liên quan đến vụ chồng sát hại vợ vừa ly dị ở Sa Pa, ngày 10/9, thông tin trên báo Công an Nhân dân, cơ quan Công an tỉnh Lào Cai cho biết đang phối hợp với Công an thị xã Sa Pa điều tra, làm rõ. Nghi phạm của vụ án được xác định là Lý A Vảng (SN 1994, trú tại tổ 2, phường Cầu Mây, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai). Trong khi đó, nạn nhân là chị Giàng Thị M. (SN 1999, trú tại tổ 2, phường Cầu Mây, thị xã Sa Pa). Nạn nhân M. tử vong với nhiều vết thương trên thân thể.

Chân dung nghi phạm Lý A Vảng - Ảnh: Công an Nhân dân

Dù đã ly hôn với Mé nhưng trong lòng Vảng còn tình cảm lưu luyến và muốn quay trở lại hàn gắn tình cảm vợ chồng. Ngày 7/8, Vảng đã liên hệ với Mé hẹn gặp tại nhà trọ của chú họ Mé là Giàng A Tùng ở tổ 4, phường Sa Pa. Sau khi nghe Vảng tâm sự về việc muốn quay lại với vợ cũ, người chú họ cũng muốn giúp đỡ để vợ chồng Vảng và Mé hàn gắn với nhau nên rất nhiệt tình.

Đáng nói, trước thời điểm xảy ra vụ án mạng thương tâm, Vảng, Mé đã cùng ăn cơm tại nhà trọ của Tùng. Sau khi ăn uống, Tùng đã ra khỏi nhà. Trước khi đi, người đàn ông này còn khóa cửa với mục đích giúp các cháu nhanh chóng làm hoà với nhau. Khi chỉ còn Vảng và Mé ở với nhau, Vảng lúc đó có chén rượu, lại lâu ngày không được gần vợ đã nảy ý định quan hệ tình cảm nhưng Mé không đồng ý và trốn vào nhà vệ sinh. Sau khi gọi gọi nhiều lần không thấy vợ cũ ra, Vảng đã dùng chân đạp vỡ cánh cửa nên chân bị thương. Sau đó, Vảng đã dùng hung khí, đồng thời bóp cổ nạn nhân đến chết.