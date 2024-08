Cháy quán karaoke ở Buôn Ma Thuột, giải cứu hơn 10 người hốt hoảng trong đám cháy ngùn ngụt

Theo báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, tối 16-8, hàng chục cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang túc trực, xử lý triệt để vụ cháy quán Karaoke trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột.

Theo thông tin trên báo Dân Trí , lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều động 5 xe chữa cháy, 30 cán bộ chiến sĩ cùng trang thiết bị chuyên dụng đến hiện trường để triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn.

Song song công tác dập lửa, các chiến sĩ đã vào bên trong sơ tán hơn 10 người là chủ cơ sở, nhân viên và khách đến hát karaoke ra ngoài an toàn. Do đó, vụ hỏa hoạn may mắn không có thiệt hại về người.

Nhiều tài sản bị thiêu rụi trong đám cháy. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Tại hiện trường, đám cháy đã gây hư hỏng một số bảng hiệu, bảng trang trí ở cả bốn tầng của quán Karaoke. Tuy nhiên, đám cháy không lan sang các căn nhà bên cạnh. Một số xe máy và tài sản khác bị lửa thiêu rụi. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Hiện trường sau vụ hỏa hoạn. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Nhiều người dân có mặt tại hiện trường nghi ngờ vụ cháy quán Karaoke trên là do chập điện. Hiện, nguyên nhân vụ cháy quán Karaoke nói trên đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.