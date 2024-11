Cháy nhà lúc rạng sáng, khói lửa bao trùm cả tầng 1 của ngôi nhà 5 tầng kiên cố

Thời điểm xảy cháy khi tất cả đang ngủ nhưng nghe có tiếng động bất thường phát ra, mọi người tỉnh giấc và chạy xuống đã thấy cháy.

Theo thông tin từ An ninh thủ đô: Khoảng 2h27 ngày 4 -11, Công an quận Cầu Giấy nhận được tin báo từ trung tâm chỉ huy – Công an thành phố xảy ra cháy nhà số 3H1 ngõ 20 phố trần Kim Xuyến, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy. Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy xuất 2 xe chữa cháy cùng 14 CBCS triển khai 2 lăng B phối hợp Đội chữa cháy khu vực 2 xuất 1 xe CNCH và 1 xe thang đến hiện trường tổ chức dập tắt đám cháy cứu người bị nạn.

Lực lượng chức năng cứu người khỏi đám cháy (Ảnh: ANTĐ)

Theo thông tin từ Sức khỏe và Đời sống: Theo tường trình của ông Nguyễn Ngọc Hữu là chủ nhà bị cháy, khi đang ngủ có nghe thấy tiếng nổ, sau đó phát hiện cháy ở khu vực tầng 1 và gọi lực lượng cứu hoả.

Ngay sau khi đến đám cháy, tổ công tác PCCC đã triển khai đội hình dập tắt đám cháy sau khoảng 10 phút và cứu 2 người dân trong nhà thoát nạn ra ngoài an toàn.

Thông tin ban đầu, ngôi nhà xảy cháy có tổng diện tích xây dựng 1 sàn khoảng 110m2, quy mô 5 tầng nổi với kết cấu bê tông cốt thép. Khu vực cháy có diện tích khoảng 10m2 là khu vực để đồ tại tầng 1. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chay-nha-luc-rang-sang-khoi-lua-bao-trum-ca-tang-1-cua-ngoi-nha-5-tang-kien-co-706724.html