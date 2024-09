Cháy lớn tại xưởng may ở Hà Nội, xuất hiện nhiều tiếng nổ, khói bốc cao hàng chục mét, huy động 10 xe cứu hỏa

Theo báo Sức khỏe và Đời sống , đám cháy bắt nguồn từ kho hàng thiết bị y tế. Khu vực này được Xí nghiệp may Minh Hà cho nhiều đơn vị khác thuê làm kho xưởng. Do trong xưởng phần lớn là các loại vật dụng dễ bắt cháy nên chỉ ít phút đã phát triển nhanh và lan rộng.

Người dân phát hiện vụ việc cũng đã báo ngay cho chính quyền địa phương và lực lượng chức năng. Ngay khi nhận thông tin, Trung tâm chỉ huy Công an thành phố đã huy động lực lượng chữa cháy của Công an huyện Hoài Đức và Công an quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, huyện Đan Phượng tham gia chữa cháy.

Người dân tụ tập theo dõi đám cháy. Ảnh: Báo Dân Trí.

Tuy nhiên, dù các lực lượng đến hiện trường nhanh chóng nhưng do nguồn nước hạn chế vì khu vực không gần các nguồn nước tự nhiên và cũng không có trụ cứu hỏa nào nên việc dập tắt đám cháy gặp nhiều khó khăn.