Cháy lớn tại công trình xây dựng Vinhomes Central Park Bình Thạnh - TP.HCM

Đời sống 03/07/2017 12:47

Một số cư dân ở khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết công trình xây dựng Vinhome Central Park đang cháy lớn.

Khoảng 11h 45 trưa 3/7, nhiều người dân sống ở khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh cho biết bất ngờ thấy khói lửa bốc lên từ một công trình đang xây dựng bên trong khu chung cư Vinhomes Central Park.

Đám cháy đang ngày càng lan rộng thu hút sự quan tâm lớn của mọi người.

Cháy lớn tại công trình xây dựng Vinhomes Central Park Bình Thạnh - TP.HCM
Cách đây 30 phút, một nhân chứng cho biết đang cháy lớn tại một block nhà đang xây. Khói lửa bốc lên từ công trình đang xây dựng, dẫn đến tình trạng kẹt xe - Ảnh: Internet

 

Cháy lớn tại công trình xây dựng Vinhomes Central Park Bình Thạnh - TP.HCM
Lực lượng Cảnh sát PCCC đã có mặt tại hiện trường - Ảnh: Internet

Cháy lớn tại công trình xây dựng Vinhomes Central Park Bình Thạnh - TP.HCM
Vinhomes đang cháy lớn, gây nên tình trạng kẹt xe - Ảnh: Internet

Cháy lớn tại công trình xây dựng Vinhomes Central Park Bình Thạnh - TP.HCM
Khói bốc nghi ngút làm nhiều người quan tâm - Ảnh: Internet

Hiện lực lượng Cảnh sát PCCC đã điều nhiều lực lượng và phương tiện khẩn trương tham gia chữa cháy.

Khu vực bên trong chung cư Vinhomes Central Park đang bị phong tỏa để phục vụ công tác chữa cháy.

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