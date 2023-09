Một số cư dân ở khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết công trình xây dựng Vinhome Central Park đang cháy lớn.

Khoảng 11h 45 trưa 3/7, nhiều người dân sống ở khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh cho biết bất ngờ thấy khói lửa bốc lên từ một công trình đang xây dựng bên trong khu chung cư Vinhomes Central Park.

Đám cháy đang ngày càng lan rộng thu hút sự quan tâm lớn của mọi người.

Your browser doesn't support video.

Please download the file: video/mp4

Hiện lực lượng Cảnh sát PCCC đã điều nhiều lực lượng và phương tiện khẩn trương tham gia chữa cháy.

Khu vực bên trong chung cư Vinhomes Central Park đang bị phong tỏa để phục vụ công tác chữa cháy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chay-lon-tai-cong-trinh-xay-dung-vinhomes-central-park-binh-thanh-tphcm-217506.html