Cậu bé oà khóc nức nở chịu 'cú sốc đầu đời' khi bị bố mẹ 'ngó lơ' trong bức ảnh đặc biệt: Sự thật đằng sau khiến ai nấy đều không nhịn được cười

Xem bức ảnh nhân dịp đặc biệt, cậu bé khóc nức nở khi không thấy mình rồi nằm lăn ra khóc vì nghĩ mẹ chỉ yêu bố.

Trẻ nhỏ luôn hồn nhiên và ngây thơ, bởi vậy mà đôi khi những hành động và suy nghĩ của chúng khiến cho các bậc phụ huynh ''ba phần bất lực, bảy phần cạn lời''.

Mới đây, trường hợp của cậu bé trong đoạn video này cũng vậy. Vốn nhỏ tuổi nhất nhà nhưng tình yêu dành cho bố mẹ thì cứ phải gọi là ''cao hơn cả núi, dài hơn cả sông''. Ấy vậy mà ''ông bà bô'' khiến cho trái tim này chịu tổn thương.

Được biết bé trai trong đoạn video là bé An Khánh vừa tròn 3 tuổi. Cậu bé là con đầu lòng của cặp bố mẹ trong câu chuyện. Trộm vía, bé bụ bẫm và đẹp trai khiến nhiều cư dân mạng mê tít.

Khi mà nhà có tận 3 người thì những 2 người đi đánh lẻ chụp ảnh cưới và cứ thế cậu bé oà khóc lên, thi thoảng nấc lên vài tiếng ''huhu''.

Trước sự bất lực của phụ huynh, không một lời giải thích, không một cái ôm an ủi dỗ dành tiếng khóc ấy cứ ngày một to dần và nức nở lên. Nhìn những hình ảnh này mà thấy nhớ tuổi thơ vô cùng. Ngày xưa ai chẳng một lần giận dỗi phụ huynh như vậy. Lớn rồi mới biết hồi bố mẹ chụp ảnh cưới thì mình vẫn còn đang ở trong người bố cơ.

Hiện đoạn clip trên vẫn đang nhận "bão like" từ cư dân mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cau-be-oa-khoc-nuc-no-chiu-cu-soc-dau-doi-khi-bi-bo-me-ngo-lo-trong-buc-anh-dac-biet-su-that-dang-sau-khien-ai-nay-deu-khong-nhin-duoc-cuoi-451967.html