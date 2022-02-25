Cậu bé oà khóc nức nở chịu 'cú sốc đầu đời' khi bị bố mẹ 'ngó lơ' trong bức ảnh đặc biệt: Sự thật đằng sau khiến ai nấy đều không nhịn được cười

Đời sống 25/02/2022 16:58

Xem bức ảnh nhân dịp đặc biệt, cậu bé khóc nức nở khi không thấy mình rồi nằm lăn ra khóc vì nghĩ mẹ chỉ yêu bố.

Trẻ nhỏ luôn hồn nhiên và ngây thơ, bởi vậy mà đôi khi những hành động và suy nghĩ của chúng khiến cho các bậc phụ huynh ''ba phần bất lực, bảy phần cạn lời''.

Cậu bé oà khóc nức nở chịu 'cú sốc đầu đời' khi bị bố mẹ 'ngó lơ' trong bức ảnh đặc biệt: Sự thật đằng sau khiến ai nấy đều không nhịn được cười - Ảnh 1

Mới đây, trường hợp của cậu bé trong đoạn video này cũng vậy. Vốn nhỏ tuổi nhất nhà nhưng tình yêu dành cho bố mẹ thì cứ phải gọi là ''cao hơn cả núi, dài hơn cả sông''. Ấy vậy mà ''ông bà bô'' khiến cho trái tim này chịu tổn thương.

Được biết bé trai trong đoạn video là bé An Khánh vừa tròn 3 tuổi. Cậu bé là con đầu lòng của cặp bố mẹ trong câu chuyện. Trộm vía, bé bụ bẫm và đẹp trai khiến nhiều cư dân mạng mê tít.

Cậu bé oà khóc nức nở chịu 'cú sốc đầu đời' khi bị bố mẹ 'ngó lơ' trong bức ảnh đặc biệt: Sự thật đằng sau khiến ai nấy đều không nhịn được cười - Ảnh 2

Khi mà nhà có tận 3 người thì những 2 người đi đánh lẻ chụp ảnh cưới và cứ thế cậu bé oà khóc lên, thi thoảng nấc lên vài tiếng ''huhu''.

Trước sự bất lực của phụ huynh, không một lời giải thích, không một cái ôm an ủi dỗ dành tiếng khóc ấy cứ ngày một to dần và nức nở lên. Nhìn những hình ảnh này mà thấy nhớ tuổi thơ vô cùng. Ngày xưa ai chẳng một lần giận dỗi phụ huynh như vậy. Lớn rồi mới biết hồi bố mẹ chụp ảnh cưới thì mình vẫn còn đang ở trong người bố cơ.

Cậu bé oà khóc nức nở chịu 'cú sốc đầu đời' khi bị bố mẹ 'ngó lơ' trong bức ảnh đặc biệt: Sự thật đằng sau khiến ai nấy đều không nhịn được cười - Ảnh 3

Hiện đoạn clip trên vẫn đang nhận "bão like" từ cư dân mạng.  

Hé lộ hình ảnh vui đùa của bé gái 3 tuổi bị 'dượng hờ' bạo hành, giờ 'nằm hôn mê' khiến ai nấy đều xót xa

Hé lộ hình ảnh vui đùa của bé gái 3 tuổi bị 'dượng hờ' bạo hành, giờ 'nằm hôn mê' khiến ai nấy đều xót xa

Vụ việc bé gái Đ.N.A.(3 tuổi, trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất) bị nhân tình của mẹ đóng 9 đinh vào đầu đang được dư luận đặc biệt quan tâm.

Xem thêm
Từ khóa:   cậu bé oà khoác ảnh cưới bố mẹ chuyện vui chuyện vui mạng xã hội

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 41 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 41 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 51 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 8 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 56 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 9 giờ 11 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng