Cận cảnh lễ khai ấn đền Trần thu hút hàng nghìn người trong đêm: An ninh thắt chặt, các nghi lễ diễn ra trang trọng

Đời sống 05/02/2023 11:17

Rạng sáng ngày Rằm tháng Giêng lễ khai ấn đền Trần đã diễn ra thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách.

Theo thông tin từ VietNamNet, BTC lễ khai ấn đền Trần (Nam Định) quyết tâm ngăn chặn nạn cướp lộc đã không mở cửa đền chính, phong tỏa rào chắn từ xa khiến hàng nghìn người dân và du khách phải đứng ngoài chờ xuyên đêm đến giờ phát ấn.

22h15 ngày 4/2 (14 tháng Giêng) lễ khai ấn đền Trần (Nam Định) được tổ chức với các nghi lễ rước kiệu ấn từ đền Cố Trạch sang đền Thiên Trường.

Cận cảnh lễ khai ấn đền Trần thu hút hàng nghìn người trong đêm: An ninh thắt chặt, các nghi lễ diễn ra trang trọng - Ảnh 1
 

 

Cận cảnh lễ khai ấn đền Trần thu hút hàng nghìn người trong đêm: An ninh thắt chặt, các nghi lễ diễn ra trang trọng - Ảnh 2
Lễ hội thu hút hàng nghìn người. Ảnh: VietNamNet

Các con đường vào đền Thiên Trường thuộc đền Trần (Nam Định) đều được phong toả. Để tránh xảy ra tình trạng cướp lộc như mọi năm, chỉ những đại biểu có thẻ đỏ mới được vào bên trong tham dự. Phía ngoài cổng, hàng trăm người dân chờ đợi trong làn mưa phùn.

Ở khu vực vườn hoa, khách đeo thẻ vàng đứng chờ, họ không được trực tiếp tham dự, chứng kiến nghi lễ rước ấn diễn ra bên trong.

Cận cảnh lễ khai ấn đền Trần thu hút hàng nghìn người trong đêm: An ninh thắt chặt, các nghi lễ diễn ra trang trọng - Ảnh 3
 

 

Cận cảnh lễ khai ấn đền Trần thu hút hàng nghìn người trong đêm: An ninh thắt chặt, các nghi lễ diễn ra trang trọng - Ảnh 4
 

 

Cận cảnh lễ khai ấn đền Trần thu hút hàng nghìn người trong đêm: An ninh thắt chặt, các nghi lễ diễn ra trang trọng - Ảnh 5
An ninh thắt chặt từ đêm hôm trước. Ảnh: VietNamNet

0h, khi lễ khai ấn hoàn thành, hàng rào chắn ở các lối vào đền được gỡ bỏ, khách mời lúc này mới được vào sân đền. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn phải liên tục nhắc nhở mọi người bình tĩnh, không nên chen lấn xô đẩy. Ngay lập tức khuôn viên sân đền Thiên Trường đông kín du khách.

Khách mời và người dân đổ dồn về phía cửa đền Thiên Trường nhưng năm nay cửa đền này không mở nhằm ngăn chặn tình trạng cướp lộc trên ban thờ.

Cận cảnh lễ khai ấn đền Trần thu hút hàng nghìn người trong đêm: An ninh thắt chặt, các nghi lễ diễn ra trang trọng - Ảnh 6
 

 

Cận cảnh lễ khai ấn đền Trần thu hút hàng nghìn người trong đêm: An ninh thắt chặt, các nghi lễ diễn ra trang trọng - Ảnh 7

Các nghi lễ được cử hành trang trọng theo nghi thức truyền thống, vào đêm khai ấn thì từ 22h40 bắt đầu với nghi lễ dâng hương tới các vị vua Trần, do UBND TP.Nam Định chủ trì. Ảnh: Dân Việt

Nhiều người tiếc nuối khi sau hơn 4 tiếng chờ đợi vẫn không thể vào đền chính tế lễ mà phải quay xuống sân khấn vọng. Phía dưới sân, một số du khách vừa bê lễ vừa đứng cầu khấn.

Không được vào bên trong, nhiều người đã nhét tiền lẻ vào khe cửa rồi đứng ngoài khấn vái. Mặc dù, 5h mới tổ chức phát ấn, hàng trăm người vẫn đứng xếp hàng chờ đợi thâu đêm ngay tại sân đền.

Cũng theo Báo Dân Việt, các nghi lễ được cử hành trang trọng theo nghi thức truyền thống, vào đêm khai ấn thì từ 22h40 bắt đầu với nghi lễ dâng hương tới các vị vua Trần, do UBND TP.Nam Định chủ trì.

Lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định, TP.Nam Định tiến hành nghi lễ dâng hương tại đền Trần. Sau đó là lễ rước kiệu ấn bắt đầu từ sân đền Cố Trạch qua cổng chính tới đền Thiên Trường.

Nghi lễ khai ấn bắt đầu từ 23h15 tại ban thờ Trùng thiên đền Thiên Trường. Lúc này sẽ có 14 cụ cao niên, trong dòng họ Trần tại làng Tức Mặc, phường Lộc Vượng và đại diện một số Ban, ngành, đoàn thể chứng kiến nghi lễ đóng dấu khai ấn (14 cánh ấn bằng giấy màu vàng).

Cận cảnh lễ khai ấn đền Trần thu hút hàng nghìn người trong đêm: An ninh thắt chặt, các nghi lễ diễn ra trang trọng - Ảnh 8
 

 

Cận cảnh lễ khai ấn đền Trần thu hút hàng nghìn người trong đêm: An ninh thắt chặt, các nghi lễ diễn ra trang trọng - Ảnh 9

Do hạn chế số lượng người vào khu vực bên trong đền Trần nên bên ngoài rất đông người dân và du khách vẫn đứng theo dõi nghi lễ và vái vọng từ xa. Ảnh: Dân Việt

Được biết, đây là những cụ cao niên trên 80 tuổi, còn những nam thanh, nữ tú khiêng kiệu đều được tuyển chọn từ trong làng Tức Mặc, phường Lộc Vượng.

Những lá ấn này sau đó được dâng lên các đình, chùa thuộc phường Lộc Vượng, như: Đền Thiên Trường; đền Cố Trạch; đền Trùng Hoa; chùa Phổ Minh; Văn chỉ Hiền Đàn; đình Tức Mặc; đình Kênh; đình Bái; đình Vĩnh Trường…

Do hạn chế số lượng người vào khu vực bên trong đền Trần nên bên ngoài rất đông người dân và du khách vẫn đứng theo dõi nghi lễ và vái vọng từ xa.

Sau khi các nghi lễ chính được diễn ra thì từ 23h55 trở đi mới mở cửa đền cho người dân và khách thập phương vào lễ đầu năm. Và đến 5h sáng ngày 15 tháng Giêng bắt đầu phát ấn cho nhân dân và du khách thập phương tại nhà Giải Vũ, nhà trưng bày đền Trùng Hoa.

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