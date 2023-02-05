Hà Tĩnh: Độc đáo mâm cỗ ‘gà bay’ đẹp mắt trong ngày rằm tháng Giêng, cả dòng họ tề tựu mừng lễ tế tổ

Đời sống 05/02/2023 09:55

Mâm cỗ cao với điểm nhấn là cỗ 'gà bay' để dâng cúng tổ tiên với ước vọng về một năm mới sung túc, đủ đầyđã trở thành 'đặc sản' của nhiều dòng họ ở Hà Tĩnh.

Theo thông tin từ Báo Tiền Phong, tại huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), mâm cỗ ngày rằm tháng Giêng trở nên độc đáo khi người dân địa phương làm đủ thế gà bay, gà quỳ, gà ngồi để dâng lên bàn thờ tổ tiên.

Đã thành thông lệ, rằm tháng Giêng hàng năm các dòng họ ở huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) lại cùng nhau làm những mâm cúng độc đáo để dâng lên bàn thờ tổ tiên. Đây trở thành nét văn hoá truyền thống của người dân địa phương trong những ngày lễ, Tết, đặc biệt vào dịp rằm tháng Giêng, rằm tháng 7.

Tại dòng họ Lê ở xã Thạch Mỹ (huyện Lộc Hà), việc cúng rằm tháng Giêng được người dân làm rất bài bản và cầu kỳ. Theo người dân, để tạo thế những con gà đẹp mắt phải chọn gà trống, cân nặng từ 3-5kg.

Hà Tĩnh: Độc đáo mâm cỗ ‘gà bay’ đẹp mắt trong ngày rằm tháng Giêng, cả dòng họ tề tựu mừng lễ tế tổ - Ảnh 1
 

 

Hà Tĩnh: Độc đáo mâm cỗ ‘gà bay’ đẹp mắt trong ngày rằm tháng Giêng, cả dòng họ tề tựu mừng lễ tế tổ - Ảnh 2
 

 

Hà Tĩnh: Độc đáo mâm cỗ ‘gà bay’ đẹp mắt trong ngày rằm tháng Giêng, cả dòng họ tề tựu mừng lễ tế tổ - Ảnh 3
 

 

Hà Tĩnh: Độc đáo mâm cỗ ‘gà bay’ đẹp mắt trong ngày rằm tháng Giêng, cả dòng họ tề tựu mừng lễ tế tổ - Ảnh 4
 

 

Hà Tĩnh: Độc đáo mâm cỗ ‘gà bay’ đẹp mắt trong ngày rằm tháng Giêng, cả dòng họ tề tựu mừng lễ tế tổ - Ảnh 5
Độc đáo cỗ “gà bay” cúng rằm tháng Giêng ở Hà Tĩnh. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Họ sẽ dậy từ sáng sớm để làm gà vì khâu tạo thế rất quan trọng và mất thời gian. Mỗi gia đình sẽ làm một mâm cỗ riêng để dâng lên bàn thờ tổ tiên trong ngày rằm tháng Giêng.

Mâm cỗ gồm hoa quả, trầu cau, hương lăng, bánh giầy và đặc biệt không thể thiếu gà. Gà ở đây được người dân làm rất đẹp, trang trọng để dâng lên bàn thờ. Những thế gà bay độc đáo được người dân làm trong ngày rằm tháng Giêng.

Cũng theo thông tin từ Báo Hà Tĩnh, xếp mâm cỗ cao với điểm nhấn là cỗ “gà bay” để dâng cúng tổ tiên đã trở thành “đặc sản” của nhiều dòng họ ở xã Thạch Châu - huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) mỗi dịp cúng rằm tháng Giêng. 

Trong không khí vui tươi, phấn khởi những ngày đầu xuân mới, dòng họ Nguyễn Đình (đại tôn) tại thôn Minh Quý - xã Thạch Châu (Lộc Hà) tổ chức lễ tế tổ và khánh thành nhà thờ họ. Sự kiện thu hút gần 1.000 con cháu nội, ngoại sinh sống trên mọi miền đất nước và nước ngoài về tham dự.

Hà Tĩnh: Độc đáo mâm cỗ ‘gà bay’ đẹp mắt trong ngày rằm tháng Giêng, cả dòng họ tề tựu mừng lễ tế tổ - Ảnh 6
“Gà phục vụ làm cỗ “gà bay” phải được tuyển lựa kỹ càng, nuôi tại nhà trong vòng 2 năm. Ảnh: Tiền Phong 

Ông Nguyễn Đình Lịnh - Tộc trưởng họ Nguyễn Đình cho biết: “Chồng cỗ cao, cỗ “gà bay” đã trở thành truyền thống của dòng họ chúng tôi mỗi dịp lễ tết, các ngày rằm quan trọng. Năm nay đặc biệt hơn vì nhà thờ họ được khánh thành khang trang, to đẹp, thỏa lòng mong ước của các thế hệ con cháu. Dịp này, có 19 mâm cỗ cao của con cháu nội, ngoại tham gia lễ tế tổ".

Với mâm cỗ cúng thì gà vẫn là hạng mục quan trọng nhất. Để hoàn thành được một con “gà bay” đáp ứng đúng yêu cầu phải mất rất nhiều thời gian và không phải ai cũng làm được.

“Gà phục vụ làm cỗ “gà bay” phải được tuyển lựa kỹ càng, nuôi tại nhà trong vòng 2 năm. Người chọn gà phải thật sự thông thạo để dự tính được gà sau khi tạo thế có đẹp hay không. Khâu cắt tiết, vặt lông phải hết sức cẩn thận để không làm ảnh hưởng đến da gà. Gà luộc xong phải giữ được màu sắc sáng đẹp, mào đứng, thân thẳng mới đạt yêu cầu".

Hà Tĩnh: Độc đáo mâm cỗ ‘gà bay’ đẹp mắt trong ngày rằm tháng Giêng, cả dòng họ tề tựu mừng lễ tế tổ - Ảnh 7
  
Hà Tĩnh: Độc đáo mâm cỗ ‘gà bay’ đẹp mắt trong ngày rằm tháng Giêng, cả dòng họ tề tựu mừng lễ tế tổ - Ảnh 8
 

 

Hà Tĩnh: Độc đáo mâm cỗ ‘gà bay’ đẹp mắt trong ngày rằm tháng Giêng, cả dòng họ tề tựu mừng lễ tế tổ - Ảnh 9
Mâm cúng gà bay. Ảnh: Báo Tiền Phong

 

Nếu làm gà, tạo thế gà đòi hỏi công phu và kỹ thuật cao thì trang trí, bày biện mâm cỗ cũng khó không kém. Những người khéo tay, cẩn thận nhất sẽ được chọn để bày mâm cỗ, xếp tầng vật phẩm, trang trí ở từ đường. Những mâm cỗ cúng thể hiện tấm lòng thành kính của con cháu đối với ông bà, tổ tiên; chứa đựng ước vọng về một năm mới sung túc, đủ đầy.

Các hoạt động văn nghệ, thể thao cũng được tổ chức trong lễ tế tổ rằm tháng Giêng và khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Đình. Đây là dịp để con cháu hướng về tổ tiên nguồn cội, gắn kết tình thân họ tộc.

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