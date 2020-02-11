Cách làm socola truffle ngon tại nhà

Đời sống 11/02/2020 14:01

Socola truffle có gì đặc biệt? Tại sao các cặp tình nhân lại chọn socola truffle làm quà tặng trong ngày lễ Valentine? Cách làm socola truffle tại nhà có đơn giản hay không? Cùng tìm hiểu trong bài viết sau!

Socola truffle là một món quà không thể thiếu mỗi khi đến dịp Valentine. Trong bài viết hôm nay, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách làm socola truffle tại nhà với các nguyên liệu dễ tìm để dành tặng cho một nửa của mình.

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Cách làm socola truffle ngon tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Socola truffle là gì?

Điểm đặc biệt của socola truffle là nhân ganache. Nó có hình trái tim của loại kẹo ngọt ngào này. Nhân ganache được xem là sự kết hợp giữa kem và socola đen nấu tan chảy. Vỏ của của socola truffle được làm từ cacao hay một số loại hạt thái nhỏ. Những viên kẹo socola truffle có hình dạng cầu, nón hoặc cong.

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Nhân ganache làm socola truffle - Ảnh minh họa: Internet

Tên gọi của loại socola này có nguồn gốc từ hình dáng của nấm truffles. Đây là một loại nấm quý hiếm được tìm ra từ thời La Mã cổ đại, được người dân Ba Tư tôn thờ vì sự tốt lành mà nó đem lại. Nấm truffle thường mọc quanh gốc cây sốc hay cây dẻ và là một trong những loại nấm đắt tiền nhất.

Một số ý kiến cho rằng socola truffle được tạo ra lần đầu tiên trong một nhà bếp tại Pháp những năm 1920 với hình dạng đầu tiên của nấm truffle và được bày bán khắp các cửa tiệm tại đất nước lãng mạn này. Socola truffle nhanh chóng trở thành món ăn nổi tiếng và độc đáo, được người dân trên khắp thế giới biết đến. 

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Socola truffle được bày bán tại các cửa hàng - Ảnh minh họa: Internet

Vào đầu những năm 1900, nhiều nhà sản xuất socola trên toàn thế giới đã bắt đầu sáng tạo ra công thức làm loại socola truffle của riêng mình để cạnh tranh.

Nguyên liệu làm socola truffle

Hiện nay có rất nhiều hãng sản xuất socola truffle nhưng nổi bật hơn cả là ba loại socola truffle đến từ Mỹ, Châu Âu và Thụy Sĩ. Phương pháp sản xuất cũng như thành phần của nhân socola của ba loại này cũng khác nhau. Bạn có thể tham khảo nguyên liệu của ba loại này dưới đây để lựa chọn được công thức phù hợp khi làm món ăn này tại nhà:

Socola truffle Mỹ

Loại socola này có hình dạng nửa quả trứng hay hình nửa chiếc chén nhỏ, nguyên liệu gồm có:

  • Socola đen, có thể thay thế bằng sữa
  • Mỡ bơ và dầu dừa 

Socola truffle Châu Âu

Loai socola đến từ Châu Âu có hình dạng nửa quả trứng với nguyên liệu gồm có:

  • Siro
  • Hỗn hợp từ bơ, bột cacao, sữa bột và chất béo

Socola truffle Thụy Sỹ

Nguyên liệu làm ra loại socola này gồm có:

  • Socola tan chảy
  • Hỗn hợp của kem sữa và bơ

Cách làm socola truffle tại nhà

Dưới đây là một cách làm socola truffle tại nhà bạn có thể tham khảo, bạn cũng có thể thay đổi nguyên liệu tùy theo sở thích để đa dạng khẩu vị hơn.

Nguyên liệu gồm có:

  • Socola đen: 300gr
  • Whipping cream: 100ml
  • Bơ lạt nếu có: 50gr
  • Bột cacao

Cách thực hiện:

  • Bước đầu tiên bạn đun cách thủy whipping cream và bơ, nhớ để lửa nhỏ để tránh bị cháy hỗn hợp.
  • Khi hỗn hợp sôi nhỏ, bạn cắt nhỏ socola cho vào và khuấy đều đến khi socola tan chảy hết thì bắc nồi ra khỏi bếp.
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Khuấy đều hỗn hợp vừa bắc xuống bếp - Ảnh minh họa: Internet
  • Trộn đều hỗn hợp đến khi thấy nó đặc quánh lại. Khi hỗn hợp đã nguội hẳn thì bọc giấy nilon thực phẩm và để qua đếm trong tủ lạnh.
  • Sáng hôm sau, bạn lấy hỗn hợp truffle ra khỏi tủ lạnh, dùng tay đã phủ sơ qua bột cacao và vo tròn hỗn hợp thành những viên nhỏ vừa ăn.
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Vo tròn thành viên - Ảnh minh họa: Internet
  • Sau khi đã có những viên truffle, bạn phủ qua chúng qua bột cacao là đã hoàn thành những viên socola truffle.
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Phủ qua bột cacao - Ảnh minh họa: Internet
  • Nếu không muốn vo tròn, bạn có thể dùng khuôn nhỏ để tạo hình dáng cho hỗn hợp. Bạn có thể tìm mua được những chiếc khuôn xinh xắn tại cửa hàng tạp hóa hay tiệm bánh một cách dễ dàng.

Cách bảo quản chocolate truffle

Để có thể giữ socola thật lâu mà không làm ảnh hưởng đến mùi vị thơm ngon của nó bạn cần lưu ý:

  • Dùng túi nilon hoặc giấy bạc bọc thật kín socola.
  • Socola phải luôn được bảo quản ở nhiệt độ từ 18 đến 20 độ C với độ ẩm từ 50 đến 60%.
  • Tuyệt đối không được để socola tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời vì khi làm như vậy socola sẽ bị chảy nước và hỏng. Đây là điều tối kỵ khi bảo quản Socola truffle.
  • Nếu bạn không  muốn Socola truffle bị nhiễm mùi từ những thực phẩm khác thì không nên để chúng cạnh những thực phẩm có mùi. Giải thích cho vấn đề này là do hiện tượng khuếch tán mùi trong không khí, từ đó làm mất mùi vị đặc trưng của socola.
  • Bạn bảo quản socola ở nơi sạch sẽ, không có nấm mốc và côn trùng.
  • Khi muốn bảo quản socola ở điều kiện lạnh, bạn cần chắc chắn socola không bị vỡ, rạn nứt và đã được bọc kín bằng giấy bạc.

Cách làm socola truffle tại nhà khá đơn giản với những nguyên liệu dễ tìm. Ngày lễ Valentine sắp đến rồi, hãy chuẩn bị những viên socola truffle thật ngọt ngào đáng yêu để dành cho nửa kia của mình với những công thức từ bài viết của chúng tôi.

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