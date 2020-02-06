8 cách trang điểm cho mắt một mí sẵn sàng hẹn hò mùa Valentine

Loại kẹp mi phù hợp cho đôi mắt một mí là những chiếc có khuôn với độ cong vừa phải (càng thẳng càng tốt). Bởi khi sử dụng thì loại kẹp mi như vậy mới phù hợp với hình dáng hàng lông mi của các nàng một mí vì chúng có thể giúp kẹp hết được toàn bộ hàng mi của bạn mà không bỏ sót sợi nào.

Đôi bờ mi cong sẽ giúp cho đôi mắt bạn nhìn có vẻ tròn, to hơn rất nhiều. Vậy nên một chiếc kẹp mi phù hợp sẽ đóng vai trò hết sức quan trọng trong bộ đồ trang điểm của các nàng một mí. Giữa nhiều loại kẹp mi khác nhau, hãy chọn loại có độ cong ít nhất để phù hợp với hình dáng bờ mi của mình.

Có thể hiểu đơn giản “gradient” (lan màu, trong đậm, ra ngoài nhạt dần) có nghĩa là tạo hiệu ứng màu phớt, nhạt dần từ bầu mắt ra ngoài. Xu hướng trang điểm mắt này cũng đã được rất nhiều ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc và các chuyên gia trang điểm nổi tiếng ưa thích và lựa chọn thời gian gần đây.

Những nàng có đôi mắt một mí thường sẽ có lông mi thẳng hơn các nàng mắt hai mí. Vậy nên để có hàng mi với độ cong hoàn hảo, bạn hãy từ từ kẹp mi từ phần chân đến phần ngọn. Thay vì chỉ kẹp một lần (làm như vậy sẽ khiến hàng mi của bạn gãy gập như chữ “L”), bạn hãy bắt đầu với một lần kẹp ở chân mi và giữ trong vài giây, sau đó di chuyển dần lên phần giữa mi kẹp một lần nữa và kết thúc bằng một lần bấm nhẹ ở đầu mi nhé.

Hiệu ứng lan màu tự nhiên giúp đôi mắt trở nên sâu và thu hút hơn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn là một cô gái thích trang điểm với phấn mắt và thích phối màu sắc thì hãy thử trang điểm theo từng bước như sau: tán màu phấn mắt đậm nhất dọc theo sát hàng lông mi, tầng thứ hai là màu đậm thứ nhì và kết thúc với lớp ngoài cùng là màu phấn mắt sáng nhất (lưu ý rằng phần màu sáng này chỉ nên đánh ở phần dưới xương lông mày). Kết thúc bạn sử dụng một chiếc chổi lông dày, tán đều để các màu hòa tan với nhau để mang lại ánh nhìn tự nhiên nhất. Đây là cách trang điểm mắt sâu, tạo hiệu ứng mắt to hơn dành cho đôi mắt một mí.

4. Phấn mắt dạng bút trở thành vật “bất ly thân” trong túi đồ trang điểm

Chỉ với một chiếc bút phấn mắt, bạn hoàn toàn có thể có một đôi mắt hoàn hảo và thu hút - Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói phấn mắt dạng bút như một cuộc “cách mạng” đối với những cô nàng lười biếng hoặc quá bận rộn nhưng vẫn thích đôi mắt của mình lúc nào cũng hút hồn và nổi bật. Trong những lúc bận bịu nhưng vẫn cần phải “lộng lẫy”, chỉ việc dùng bút phấn mắt màu sẫm (ví dụ như ghi đậm, nâu đồng…) và vẽ một đường sát mí mắt, sau đó dùng tay tán nhẹ để lan màu ra bên ngoài. Đây vậy cách trang điểm mắt một mí lót mà bạn hoàn toàn có thể áp dụng: tưởng chừng như cầu kỳ mà lại không tốn quá nhiều thời gian.

5. Làm nổi bật (Highlight) vùng hốc mắt

Một chút phấn bắt sáng highlight ở vùng hốc mắt không những khiến cho đôi mắt một mí trông sâu hơn, to tròn đáng yêu hơn mà thậm chí còn giúp tạo hiệu ứng làm mờ vùng quầng thâm dưới mắt. Hãy chọn những màu phần mắt sáng và nhũ như màu ngọc trai để nhấn nhá một chút ở vùng chữ “V” (chỗ khoé mắt trong) để đôi mắt thêm long lanh nhé.

Một chút nhũ sáng ở vùng hốc mắt tạo hiệu ứng mắt to tròn - Ảnh minh họa: Internet

6. Tuyệt đối không kẻ mắt dưới

Đầu tiên, xu hướng kẻ mắt dưới bằng những đường kẻ sắc nét đã không còn thịnh hành nữa. Tiếp theo, việc kẻ mắt dưới không phải là cách trang điểm cho mắt một mí hoàn hảo vì chúng sẽ làm mắt bạn trông nhỏ đi và lem nhem nữa. Một lời khuyên chân thành cho các nàng một mí đó là dù bạn có makeup kiểu gì đi chăng nữa thì cũng nên để cho phần mi dưới tự nhiên.

Kẻ mắt dưới khiến tổng thể trông già và nặng nề hơn - Ảnh minh họa: Internet

Trong những dịp đặc biệt và bạn muốn trang điểm đôi mắt đậm hơn thường ngày một chút thì cũng không nên kẻ mắt dưới, mà thay vào đó hãy chuốt mi thật kỹ và tán thêm một chút phấn mắt đậm ở đuôi mí mắt để tạo hiệu ứng “mắt khói” nổi bật, hút hồn nhé!

7. Chăm sóc kỹ cho đôi lông mày

Đối với trang điểm mắt 1 mí sụp, để tổng thể trở nên hài hòa, thay vì tập trung quá nhiều vào đôi mắt thì bạn hãy tạo điểm nhấn bằng đôi lông mày hoàn hảo. Dân gian có câu “Đẹp khoe, xấu che”, vì thế nếu các bạn không có được mí mắt sâu thì hãy tìm cách tạo điểm nhấn ở những vùng khác xung quanh đôi mắt và hàng lông mày là sự lựa chọn hoàn hảo.

Lông mày cũng là phần nên được quan tâm trên khuôn mặt - Ảnh minh họa: Internet

Trước hết, bạn hãy chọn dáng lông mày phù hợp với khuôn mặt để nuôi và tỉa sao cho gọn gàng. Một cặp lông mày cong và sắc nét cá tính hay đôi mày ngang hiệu ứng mờ mang nét đáng yêu, là sự lựa chọn của bạn. Nếu muốn đôi lông mày của bạn có thể tạo hình sắc nét nhất, thay vì dùng những loại chì kẻ mày thông thường bạn hãy thử tìm đến những loại kẻ mày dạng gel, và đừng quên sử dụng mascara cho lông mày nhé.

8. Thử nghiệm những kiểu trang điểm cá tính như sao Hàn

Ga-in là ca sĩ Hàn nổi tiếng với đôi mắt một mí cùng với những kiểu trang điểm cá tính - Ảnh minh họa: Internet

Đừng quá tự ti nếu bạn có đôi mắt một mí bẩm sinh. Thực tế cho thấy, việc sở hữu đôi mắt một mí cũng đồng nghĩa với việc đôi mắt của bạn có nhiều “đất diễn” hơn để thử nghiệm các kiểu trang điểm. Bạn có thể tha hồ biến hoá với những cách trang điểm mắt 1 mí sụp theo nhiều kiểu khác nhau, ví dụ như chọn kẻ thêm một đường kẻ mắt màu sắc sặc sỡ ở trên đường kẻ mắt bình thường của bạn chẳng hạn. Đôi mắt một mí vẫn luôn có sức quyến rũ rất riêng, và hãy khiến nó trở nên thực sự đặc biệt theo cách riêng của bạn nhé.

9. Một vài gợi ý cách trang điểm mắt 1 mí thành 2 mí

Chọn màu mắt trang điểm cho mắt một mí

Nhược điểm của đôi mắt một mí là “hơi bị nhỏ” nên hãy chọn màu phấn mắt hợp lý nhất. Màu mắt đẹp sẽ giúp đôi mắt của bạn đẹp hơn rất nhiều.

Kẻ mắt thật nhẹ nhàng

Không phải vì đôi mắt một mí nhỏ mà bạn lại lạm dụng kẻ viền mắt thật lớn. Làm như vậy sẽ phản tác dụng và làm mắt bạn càng nhỏ đi nữa.

“Chăm chỉ” chuốt mi hoặc dùng dụng cụ hỗ trợ

Đối với cô nàng có mắt một mí thì đôi mi sẽ là cứu cánh sau phần chọn màu mắt và kẻ đường viền mí mắt. Hãy dùng mi giả để khắc phục kích thước nhỏ của đôi mắt một mí. Hoặc đơn giản hơn chỉ cần chuốt mi dày hơn một chút sau khi bấm cong bằng mascara.

Đừng quên việc dùng highlight trong trang điểm mắt một mí

Như đã nói ở trên, phấn highlight cũng tạo hiệu quả trong cách trang điểm mắt một mí lót. Vì thế đừng quên nhấn một chút phấn highlight hoặc nhũ mắt màu ngọc trai vào khóe trong của mắt để tạo sức hút nhé!

Trên đây là những gợi ý về cách trang điểm cho mắt một mí cực đơn giản mà bạn có thể tự học và áp dụng ở nhà. Thực tế, đây hoàn toàn không phải là nhược điểm để tự tin, bạn có thể tự mình khiến đôi mắt của mình trở nên đặc biệt và hút hồn theo cách của riêng.